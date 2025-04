U2 fará megashow no Rio em 2026, diz Eduardo Paes

O Rio de Janeiro se prepara para receber, em maio de 2026, uma das maiores bandas de rock do mundo: o U2. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 24, pelo prefeito Eduardo Paes, durante uma apresentação no Roxy Dinner Show, evento que integra o Rio de Janeiro a Janeiro — calendário de atrações da cidade para 2025.

O show será parte do evento Todo Mundo no Rio, o mesmo que trouxe Madonna em 2023 e traz Lady Gaga em maio de 2025. Como os dois primeiros, a experiência é gratuita.

Paes não perdeu a oportunidade de brincar com os jornalistas presentes no evento. "O Luiz Oscar Niemeyer sabe que, se eu fechar, vou vazar na hora nos stories", disse ele, antes de brincar com a possibilidade de trazer a cantora Beyoncé para o evento no futuro. "Se a gente conseguir, vou ser o rei dos gays", completou.

Essa será a segunda vez que o U2 pisa no Rio. A primeira ocorreu em 1998, no antigo Autódromo de Jacarepaguá, quando a banda fez parte da turnê PopMart. Naquele histórico show, realizado no dia 27 de janeiro, o grupo atraiu quase 70 mil fãs, a lotação máxima para o evento, e percorreu uma setlist com 22 músicas, grande parte delas do álbum Pop, lançado no ano anterior.

Retorno aguardado

O retorno do U2 ao Rio em 2026 é um dos momentos mais aguardados para o calendário de eventos da cidade. A apresentação na Praia de Copacabana, um dos cartões-postais mais famosos do mundo, será o palco perfeito para reviver a energia dos irlandeses, que, com seus clássicos e novas músicas, têm um público fiel e entusiasta.

Em entrevistas recentes ao U2-X Radio, The Edge destacou que a banda se prepara para seu próximo álbum de estúdio em breve.