Havaianas ganha 'sexto dedo' em colaboração com MM6 Maison Margiela

Pouco a pouco a Havaianas dá novos passos na Europa, com colaborações como Isabel Marant e a Semana de Moda de Copenhague. Desta vez, a marca de chinelos apresenta uma coleção com a MM6 Maison Margiela durante o desfile de Outono/Inverno 26 da grife francesa na Milão Fashion Week.

A colaboração, que chega ao mercado em maio de 2027, parte de um exercício criativo em torno do número seis — referência direta à MM6 — para reinterpretar um dos modelos mais conhecidos da Havaianas.

O encontro entre as duas marcas combina a estética experimental da casa parisiense com os códigos de um produto que se tornou símbolo global da cultura brasileira. Enquanto a MM6 trabalha com peças pensadas a partir da interação de cada pessoa com a roupa, a Havaianas transformou o chinelo em um item reconhecido internacionalmente.

A parceria propõe novas leituras para o modelo clássico, explorando formas, proporções e elementos já conhecidos do produto. Durante o desfile, foram apresentadas duas interpretações: a Slim 6Toe e a Top 6Layers.

MM6 Maison Margiela e Havaianas: modelo Top 6Layers (Havaianas/Divulgação)

O chinelo ganha novas formas

A Slim 6Toe parte da silhueta tradicional do chinelo e incorpora uma nova construção inspirada no formato do pé descalço, com a adição de um sexto dedo como elemento de ruptura visual.

Já a Top 6Layers representa a abordagem mais experimental da colaboração. Criada exclusivamente para o desfile, a peça reúne seis solados Havaianas de diferentes formatos, sobrepostos para criar uma plataforma irregular.

A proposta transforma a sola de borracha, um dos elementos mais reconhecidos da marca brasileira, em uma composição de design, explorando volume e proporção de uma maneira inédita.

O número seis funciona como elemento central da linguagem criativa da parceria. Além de fazer referência ao nome MM6, ele orienta a releitura dos códigos da Havaianas ao longo da coleção.

A partir dessa ideia, elementos tradicionais do chinelo são multiplicados, deslocados e reinterpretados, criando novas formas de observar um produto já incorporado ao cotidiano.

A coleção completa MM6 Maison Margiela x Havaianas será lançada em maio de 2027. A Top 6Layers, desenvolvida exclusivamente para o desfile, não estará disponível para venda.