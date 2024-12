Turnê de Caetano e Bethânia em SP: veja datas, ingressos, como chegar e o que levar aos shows

Caetano Veloso e Maria Bethânia desembarcam neste fim de semana em São Paulo para três shows no Allianz Parque, localizado na zona oeste da cidade. As apresentações acontecerão nos dias 14 de dezembro (sábado), 15 de dezembro (domingo) e 18 de dezembro (quarta-feira).

A turnê da dupla já percorreu cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Salvador.

Na capital paulista, o público pode esperar um repertório que percorre a carreira dos artistas e traz também sucessos dos Doces Bárbaros. O grupo, formado nos anos 1970, incluía Gilberto Gil, Gal Costa e os irmãos Veloso.

Saiba tudo sobre o show

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia decidiram atender ao desejo dos fãs e a dupla apresentará diversos shows pelo Brasil em uma turnê especial, de agosto a dezembro de 2024.

Intitulado "Caetano & Bethânia", o espetáculo marca o retorno deles aos palcos juntos após 46 anos desde sua primeira performance em dupla, realizada em 1978. Uma das músicas que estão previstas para fazer parte do repertório é Tudo de novo, composta por Caetano especialmente para essa ocasião.

Ainda há ingressos disponíveis?

Ainda há poucos ingressos disponíveis na plataforma Ticketmaster para os shows, com as cadeiras superiores e inferiores já esgotadas. Na pista, os ingressos custam R$ 340 (inteira), enquanto na pista premium estão disponíveis por R$ 520 (inteira). Para quem busca uma experiência mais exclusiva, há opções de camarotes e lounges:

Camarotes

Backstage Mirante : Localizado atrás do palco, inclui acesso à pista premium, open bar e food, salão de beleza e uma festa de duas horas após o show. Preço: a partir de R$ 1.490.

: Localizado atrás do palco, inclui acesso à pista premium, open bar e food, salão de beleza e uma festa de duas horas após o show. Preço: a partir de R$ 1.490. Fanzone: Oferece bebidas como água, refrigerante, suco, cerveja e uísque, além de snacks, canapés, pães e pastas. Inclui estúdio de tatuagem (cobrança à parte), barbearia, maquiagem e acesso à pista premium. Preço: R$ 1.200.

Lounge

Champions Club: Sem visão para o palco, acomoda 100 pessoas e oferece open bar com espumante, cerveja, refrigerante, suco e água, além de open food com snacks, entradas, prato principal e sobremesa. Inclui acesso à pista premium. Preço: R$ 1.500.

A que horas começa o show?

Os shows começam pontualmente às 20h30 em todos os dias, com os portões do Allianz Parque abrindo às 17h. No entanto, é comum que alguns fãs cheguem mais cedo. O acesso ao estádio inclui inspeções de segurança e revistas corporais. Em seguida, é necessário apresentar o ingresso, um documento com foto e, se for o caso, o comprovante de meia-entrada.

A divisão dos portões para entrada é a seguinte:

Portão A: pista, cadeira inferior e cadeira superior

Portão B: pista premium e cadeira superior

Portão C: cadeira inferior

Portão C1: camarote

Portão D: cadeira inferior

Como chegar ao show?

Quem for aos shows de transporte público pode desembarcar na estação Palmeiras/Barra Funda, localizada a cerca de dez minutos a pé do Allianz Parque. A estação é atendida pela linha 3-Vermelha do metrô e pelas linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM, além de contar com um terminal de ônibus.

Outra alternativa é consultar o site da SPTrans para verificar as linhas que atendem a região do estádio e se haverá mudanças nos itinerários durante o evento.

De acordo com a CET, vias como a rua Palestra Itália (entre a praça Marrey Júnior e a avenida Pompeia), Caraíbas e Diana (entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália) poderão ter bloqueios de acesso a partir das 11h. Mais detalhes podem ser encontrados no site da companhia.

Para quem for de carro, onde de estacionar?

Para quem optar por ir de carro, o Allianz Parque oferece estacionamento com entrada pela rua Padre Antônio Tomás, 72, com capacidade para 1.500 veículos e preços a partir de R$ 150. Outra alternativa é a Casa das Caldeiras, localizada na rua José Benedito Boneli, sem número, onde o valor é de R$ 120. Reservas podem ser feitas pelo site da Estapar ou pelo aplicativo Zul+.

Há ainda a opção de estacionar nos shoppings próximos, como o Bourbon, na rua Palestra Itália, 500, ou o West Plaza, na avenida Francisco Matarazzo, sem número.

O que não pode levar?

Segue uma lista de itens proibidos no Allianz Parque durante os shows:

Equipamentos eletrônicos: câmeras e filmadoras profissionais ou com lente destacável, GoPro (ou similares), tablets, lasers, walkie-talkies, drones.

Itens de comunicação e publicidade: cartazes, panfletos, adesivos.

Objetos rígidos ou cortantes: recipientes de embalagens rígidas (como copos térmicos), armas de qualquer tipo, guarda-chuvas, capacetes, bandeiras ou faixas com mastros.

Objetos de segurança e vestuário: correntes, cinturões, pingentes, roupas ou acessórios pontiagudos que possam machucar.

Materiais inflamáveis ou perigosos: fogos de artifício, papel em rolo, sinalizadores, materiais para fabricar bombas ou causar incêndios.

Produtos químicos e medicinais: drogas ilegais, medicamentos sem receita médica, perfumes ou cosméticos em recipientes acima de 90 ml.

Acessórios e utensílios: bastões de selfie, cadeiras, bancos, pistolas de água, mochilas maiores que 30x15x20 cm.

Bebidas e alimentos: garrafas de vidro, bebidas alcoólicas.

Animais: exceto cães-guia com identificação para pessoas com deficiência visual.

Itens esportivos ou associados a clubes de futebol: camisetas de times.

Outros: cigarros eletrônicos, buzinas de ar, objetos julgados perigosos ou inconvenientes pela produção e segurança do evento.

Se for necessário levar medicamentos, é obrigatório apresentar a receita médica em seu nome.

Há previsão de chuva para os dias dos shows?

A cidade de São Paulo terá uma semana com clima variado entre 12 e 18 de dezembro, alternando entre temperaturas amenas e calor intenso, segundo informações do site Climatempo. As mínimas devem ficar em torno de 16 °C, enquanto as máximas podem atingir até 30 °C. O período também será marcado por chuvas moderadas, especialmente no meio da semana, com volumes significativos em alguns momentos.

Veja a previsão detalhada:

Sábado (14 de dezembro): mínima de 20 °C, máxima de 23 °C, com chuva moderada.

Domingo (15 de dezembro): mínima de 20 °C, máxima de 22 °C, com chuva leve.

Segunda-feira (16 de dezembro): mínima de 20 °C, máxima de 28 °C, sem previsão de chuva.

Terça-feira (17 de dezembro): mínima de 19 °C, máxima de 29 °C, tempo seco.

Quarta-feira (18 de dezembro): mínima de 19 °C, máxima de 26 °C, com possibilidade de chuva leve.

É importante estar preparado para mudanças rápidas no tempo, especialmente com as chuvas previstas nos dias do fim de semana.

Para evitar se molhar, a melhor opção é levar capas de chuva ou adquiri-las em frente ao estádio, já que guarda-chuvas não são permitidos em grandes eventos. No entanto, fique atento: os preços nas proximidades costumam ser elevados.

Outra dica útil é usar botas ou galochas para enfrentar possíveis alagamentos nas ruas ao redor e dentro do estádio. Além disso, bolsas impermeáveis e zip locks são ideais para proteger itens importantes, como documentos, dinheiro, ingressos e celulares. Não se esqueça de levar um casaco para se manter confortável durante o evento.