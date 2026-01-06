Tudo que sabemos sobre o documentário do ET de Varginha

A TV Globo estreia nesta semana a mini-série documental "O Mistério de Varginha", produção que revisita um dos casos ufológicos mais conhecidos do Brasil, ocorrido em 1996 no Sul de Minas Gerais.

Dividida em três episódios, a obra reúne depoimentos inéditos, documentos, áudios e arquivos históricos nunca exibidos, propondo uma nova leitura sobre o episódio que projetou Varginha nacional e internacionalmente.

Com a proximidade da estreia, cresce a curiosidade do público sobre o que o documentário irá apresentar. A seguir, confira tudo o que já foi divulgado sobre a produção.

Quando estreia o documentário do ET de Varginha?

A série documental vai ao ar nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, sempre após a exibição da Tela Quente, na faixa nobre da programação da TV Globo. Além da transmissão na TV aberta, o documentário também ficará disponível no streaming Globoplay.

A produção marca os 30 anos do caso do ET de Varginha, ocorrido em 20 de janeiro de 1996, e teve pré-estreia gratuita para o público da cidade no dia 4 de janeiro, no Memorial do ET, reunindo centenas de moradores e visitantes.

Quantos episódios tem 'O Mistério de Varginha'?

A mini-série é composta por três episódios, cada um com cerca de 45 minutos de duração. Ao longo dos capítulos, a narrativa reconstrói a sequência de acontecimentos ligados ao suposto avistamento e às repercussões do caso ao longo de quase três décadas, de acordo com o G1.

Sobre o que é o documentário do ET de Varginha?

“O Mistério de Varginha” revisita o episódio a partir de múltiplas perspectivas. A série acompanha as três jovens conhecidas como as “meninas do ET” — Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima da Silva e Valquíria Aparecida da Silva — que afirmam ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio da cidade em 1996. No documentário, elas relembram o episódio e falam sobre como o caso impactou suas vidas.

Além disso, a produção reúne relatos de moradores, depoimentos de militares, investigadores e especialistas, além da recuperação de materiais jornalísticos e registros oficiais. Para parte dos entrevistados, o mistério permanece vivo no imaginário local, enquanto outros defendem explicações alternativas para o caso.

Quais depoimentos e versões inéditas a série apresenta?

Entre os entrevistados está Ubirajara Rodrigues, o primeiro ufólogo a investigar o caso. Anos depois de defender publicamente a existência da criatura, ele passou a afirmar que o ser nunca existiu — mudança de versão que é abordada pela série.

Outro nome central é Vitório Pacaccini, que mantém até hoje a convicção de que houve uma suposta captura extraterrestre.

O documentário também traz de volta militares que falaram sobre o caso nos anos 1990, inclusive alguns que haviam aparecido em reportagens do Fantástico, da TV Globo. Segundo o diretor-geral do programa, Ricardo Calil, disse ao G1, foram obtidos depoimentos considerados reveladores de personagens-chave que raramente voltaram a falar publicamente sobre o tema.

Como e onde o documentário foi produzido?

Gravada entre outubro e dezembro de 2025, a série percorreu Brasília e cidades de Minas Gerais e de São Paulo para reconstruir os acontecimentos e suas consequências.

O trabalho incluiu o retorno a locais citados nas investigações, a revisão de arquivos e o reencontro com personagens diretamente envolvidos no caso.

A mini-série é uma coprodução dos Estúdios Globo com a EPTV, afiliada da Globo e primeira emissora a registrar o episódio em 1996. A direção é de Ricardo Calil e Paulo Gonçalves, com produção executiva de Fernanda Neves e direção artística de Monica Almeida.

Qual é a proposta da série?

De acordo com os realizadores, o documentário aposta no lado humano do mistério, mostrando como pessoas comuns tiveram suas rotinas transformadas após o caso ganhar repercussão mundial.

A série também retrata como Varginha passou a carregar, ao longo dos anos, o rótulo de “terra do ET”, incorporando o episódio à sua identidade cultural.

Para Calil, a produção apresenta “histórias que nunca foram contadas” e pode mudar a percepção do público sobre o caso. Já Paulo Gonçalves afirma o impacto geracional do episódio, que marcou moradores e alimentou, por anos, a curiosidade e a imaginação da população local.