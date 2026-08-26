Ex-alunos da Saint Paul visitam gravuras de Beatriz Milhazes com a Bvlgari

Um grupo de ex-alunos da Saint Paul passou uma manhã percorrendo a exposição "Beatriz Milhazes: Gravuras do Acervo da Pinacoteca de São Paulo" e os bastidores do laboratório de restauro do museu, na Luz, região central da cidade, evento organizado pelas Comunidades dos HIPs.

O roteiro, viabilizado pela Bvlgari, incluiu uma área normalmente fechada ao público e mantida desde 2025 com apoio da marca.

Foi um passeio guiado do início ao fim: primeiro pelas gravuras, com o curador da mostra explicando a técnica de Beatriz Milhazes, depois pelo trabalho diário de conservação que sustenta o acervo da Pinacoteca. No fim da visita, cada participante levava uma leitura diferente da mesma experiência.

Um laboratório respeitado até pelo Getty

O laboratório de conservação e restauro nasceu junto com a reforma da Pinacoteca em 1998, sob a direção de Emanuel Araújo, e foi projetado desde o início para ser visto: painéis de vidro separam a área de trabalho do público, para que as pessoas entendessem um pouco dos bastidores.

É uma ideia que já inspirou outras instituições, segundo Camilla Vitti, coordenadora de conservação e restauro da Pinacoteca, que cita um museu de Curitiba como exemplo de quem replicou o modelo depois de visitar o espaço.

O trabalho, segundo Camilla, é rotineiro e pouco glamouroso, embora o resultado não pareça.

"É um trabalho de formiguinha, que aí depois você vê o resultado ao final", diz ela. A equipe cuida de cerca de mil obras em exposição, mais 1.500 na reserva técnica e 29 no Parque da Luz, e faz desde a limpeza semanal das telas até o controle de temperatura e umidade da sala. "Como tirar poeira de casa, a gente tem que tirar também das obras", diz Camilla.

Uma das paredes do laboratório concentra um acervo à parte: os pigmentos criados pelo pintor Alfredo Volpi, conhecido pelas bandeirinhas de suas telas, e doados à Pinacoteca por Eleanor Koch, artista já falecida que aprendeu com Volpi a técnica de produção do pigmento e decidiu, ainda em vida, doar o material ao museu como registro histórico do próprio ofício.

"Ela entrou em contato com o Marcelo Araújo, que era o diretor na época, porque ela queria doar os pigmentos, mas de uma forma quase como um pensamento de artista", conta Camilla. Os potes, identificados com rótulos como "vermelho VOLP 3" — que é uma referência ao nome de seu criador —, viraram atração à parte. "O pessoal fica no vidro ali, tirando várias fotos, fazendo self, porque é muito legal", diz.

Foi essa reputação técnica, mais do que a fama da artista, que levou Beatriz Milhazes a escolher a Pinacoteca como sede da sua obra gráfica. Renato Menezes, curador da mostra, credita o feito a uma conversa inesperada em Los Angeles.

Durante um programa de formação de lideranças no Getty Research Institute, referência global em restauro, ele ouviu profissionais de outros países citarem espontaneamente o trabalho da equipe da Pinacoteca.

"Não é brincadeira, a coisa é muito séria, muito respeitada", diz Menezes sobre a equipe liderada por Camilla. Foi por essa confiança que a artista doou o conjunto de 27 gravuras, reunido pela primeira vez na mostra atual. "É uma oportunidade excepcional, única", diz o curador.

As 27 gravuras que resumem duas décadas de ofício

Beatriz Milhazes integra a geração de artistas revelada pela mostra Como Vai Você, Geração 80, no Rio de Janeiro, período marcado pelo retorno à pintura depois de anos de arte conceitual e geométrica no Brasil.

Sua trajetória internacional se consolidou a partir da representação do Brasil na Bienal de Veneza de 2003, ponto a partir do qual suas telas geométricas e coloridas passaram a atrair a atenção do circuito de arte global, segundo a casa de leilões Sotheby's.

Antes de chegar ao formato pelo qual é conhecida hoje, a artista passou por fases pouco lembradas. Segundo Menezes, ela começou pintando diretamente sobre a tela, técnica que sempre lhe causou desconforto. Foi experimentando colagens com tecidos baratos, os chamados "tecidos pop", como o chita, e se aproximando de referências até então pouco valorizadas no circuito da arte erudita, como pinturas corporais indígenas, serralheria popular e a técnica exigida pelo carnaval, que Beatriz encontrou o repertório visual que marca sua obra.

Foi em 1989 que ela criou o monotransfer, técnica própria que consiste em pintar sobre uma folha de plástico transparente e transferir o resultado para a tela depois de seco, preservando as falhas do processo.

"Interessava a ela esse aspecto desgastado da pintura", diz Menezes. A técnica levou tempo até encontrar um parceiro capaz de traduzi-la para o papel: dois estúdios de gravura recusaram o projeto por falta de mercado internacional para a artista, até que ela encontrou Jean-Paul Russell, fundador da Durham Press, estúdio de impressão sediado na Pensilvânia e formado no ambiente experimental que atendeu nomes da pop art americana.

O conjunto exibido na Pinacoteca reúne, pela primeira vez, as 27 gravuras em médio e grande formato que Beatriz produziu com Russell entre 1996 e 2019. Segundo Menezes, a Pinacoteca é o único museu do mundo a deter o conjunto completo dessa produção gráfica. Na primeira visita ao estúdio americano, em 1996, a artista produziu sete gravuras e editou apenas uma, "Cabeça de mulher". Na segunda visita, retomou dois dos seis experimentos descartados para produzir "O pato" e "Uva selvagem".

Ex-alunos da Saint Paul em visitação na Pinacoteca

O processo nunca foi linear. Menezes lembra que, em determinado momento, Beatriz entrou em crise criativa e quase abandonou o projeto, além de enfrentar problemas técnicos reais: o papel, diferente da tela, não é elástico, e o excesso de tinta em algumas gravuras chegou a craquelar depois de prontas, gerando devoluções de clientes.

Foi ajustando a quantidade de camadas e o tipo de papel que a parceria amadureceu, ao ponto de, a partir de 2003, acompanhar o aumento de escala que a própria pintura da artista vinha ganhando. Ao longo de mais de duas décadas, esse jogo de embaralhar e recombinar matrizes deu origem ao restante do conjunto doado ao museu.

Da semiótica à sala de reunião

Para José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul, entender uma obra como as de Beatriz Milhazes exige o mesmo esforço interpretativo de uma decisão de negócio, porque nenhuma das duas coisas tem sentido pronto.

"A gente, humano, vive de criação de sentido. A criação de sentido se dá por abstrações cerebrais", diz o executivo, que usa a linguagem como exemplo: um mesmo sinal pode gerar significados diferentes dependendo de quem o recebe, o que explica por que a comunicação, mesmo entre pessoas que falam o mesmo idioma, se perde no caminho.

É desse raciocínio que Securato parte para comparar a leitura da obra ao método do SEER, curso da Saint Paul: assim como a arte contemporânea não entrega uma leitura única, a diversidade e a complexidade do mundo atual, ao contrário do mundo moderno regido por padrões, cobram do executivo a mesma disposição para tolerar ambiguidade antes de decidir.

"Será que a Beatriz desorganiza o moderno? Ou será que ela traz alguma organização ao caos? Cada obra tem um significado para cada pessoa. A gente vai criar esses sentidos de forma bastante única" José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul

José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul, na visitação à Pinacoteca

O que ficou para quem participou

Entre os presentes estava Mônica Delgado, hoje conselheira da R-Post e ex-aluna da Saint Paul. "Eu saio dessa exposição hoje da Beatriz Milhazes muito emocionada, e me fez lembrar muito do curso", diz Mônica, referindo-se ao SEER, curso que fez na escola. Para ela, a experiência reforçou algo que já levava do curso para o dia a dia.

"A importância da gente ampliar os olhares, novas perspectivas, tentar o novo, ser persistente. Isso traz um repertório diferente que, às vezes, a gente não imaginava utilizar. E a arte faz isso. A arte tira a gente do automático", diz.

Para a Bvlgari, patrocinadora do laboratório de restauro visitado no fim do passeio, o encontro também carrega um propósito específico: aproximar clientes e parceiros de instituições culturais brasileiras que, muitas vezes, ficam de fora do roteiro de quem mora na própria cidade.

"A gente tem muitos museus maravilhosos no Brasil e que a gente, às vezes, deixa passar. Eu vi muita gente comentando que nunca tinha vindo na Estação da Luz", diz Carolina Pupo, gerente de relacionamento da marca, que costuma levar grupos de clientes à Pinacoteca desde que a Bvlgari assumiu o apoio ao núcleo de conservação e restauro.

Para Carolina, a escolha da mostra de Beatriz Milhazes não foi acidental. "Para a Bvlgari, como marca, é muito importante todo o legado da nossa história, essa conexão com a arte, com o legado romano, italiano. Então, para a gente, é muito importante mostrar também para os alunos, para os clientes, essa conexão e essa importância da arte no dia a dia", diz.

A manhã na Pinacoteca não ensinou arte a ninguém. Deixou, para cada participante, uma pergunta diferente sobre como olhar para o que não tem resposta única.