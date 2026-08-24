'Tremembé': quem estará na 2ª temporada e quando os novos episódios estreiam?

A segunda temporada de "Tremembé" encerrou as gravações em 2026 e terá novos personagens na trama, após a estreia da série no streaming, em 2025. Os próximos episódios ainda não têm uma data oficial de lançamento, mas a previsão é que cheguem ao público em 2027.

A produção mantém personagens apresentados na primeira temporada, entre eles Alexandre Nardoni, interpretado por Lucas Oradovschi; Anna Carolina Jatobá, vivida por Bianca Comparato; os irmãos Cravinhos, interpretados por Felipe Simas e Kelner Macêdo; Suzane von Richthofen, papel de Marina Ruy Barbosa; Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia; e Sandrão, vivida por Letícia Rodrigues.

Quais criminosos voltarão na segunda temporada de 'Tremembé'?

O segundo ano também terá Dominique Scharf, interpretada por Giovanna Antonelli, Robinho, vivido por Ícaro Silva, e Thiago Brennand, papel de João Vicente. Os três personagens passam a integrar a narrativa ambientada no presídio de Tremembé.

As filmagens da nova temporada ocorreram entre abril e junho de 2026. Até o momento, a segunda temporada de "Tremembé" não possui uma data de estreia divulgada, e os novos episódios são esperados para 2027.

Giovanna Antonelli será Dominique Scharf

A estrela global Giovanna Antonelli interpretará Dominique Scharf na segunda temporada de "Tremembé".

Condenada a 58 anos de prisão por crimes como roubo, estelionato, fraude e falsificação de documentos, entre outros, Scharf é conhecida como a maior estelionatária do Brasil. Ela passou 32 anos presa, com uma passagem longa por Tremembé.

Quando estreia a segunda temporada de "Tremembé"?

Ainda não há uma data definida para a estreia da segunda temporada. Com as gravações concluídas em junho de 2026, a produção entra nas etapas posteriores à filmagem antes do lançamento dos novos episódios, previsto para 2027.