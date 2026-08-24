Por que uma torcida tradicional da Espanha está 'odiando' um craque argentino e o Barcelona

A relação entre Julián Álvarez e o Atlético de Madrid ganhou um novo capítulo, desta vez diante das arquibancadas do Metropolitano, casa dos Colchoneros. O atacante argentino foi alvo de fortes vaias neste domingo, 23, durante o empate por 2 a 2 com o Villarreal, pela segunda rodada de LaLiga. A hostilidade da torcida é consequência de uma crise que começou nos bastidores e se intensificou depois de Álvarez declarar publicamente seu desejo de deixar o clube para defender o Barcelona.

O nome do argentino foi recebido com uma sonora vaia quando apareceu no telão durante o aquecimento. Reserva no início da partida, Álvarez entrou aos 20 minutos do segundo tempo e voltou a ser hostilizado pelos torcedores. A cada vez que tocava na bola, novos protestos eram ouvidos das arquibancadas.

O episódio expôs de vez uma relação que já vinha se deteriorando entre o jogador, sua equipe e a direção do Atlético.

De possível saída ao desejo pelo Barcelona

A história começou ainda antes do encerramento da última temporada. Em março, Álvarez teria manifestado internamente sua intenção de deixar o Atlético de Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o CEO Miguel Ángel Gil Marín estabeleceu uma condição para autorizar a saída: o clube interessado precisaria pagar a multa rescisória do atacante, fixada em 150 milhões de euros, cerca de R$ 900 milhões.

Em junho, o cenário parecia caminhar para uma solução. O Real Madrid apresentou uma proposta dentro do valor exigido pelo Atlético, mas Gil Marín teria pedido que o próprio jogador tornasse pública sua vontade de deixar o clube durante a Copa do Mundo. A situação, porém, tomou outro rumo.

Em vez de se aproximar do Real Madrid, Álvarez passou a falar abertamente sobre outro gigante espanhol. Durante a Copa, o argentino afirmou que gostaria de realizar o sonho de jogar pelo Barcelona.

O problema é que o Atleti não aceitou vender o atacante para o rival. Com isso, Álvarez permaneceu no clube, mas sua relação com a direção ficou ainda mais desgastada.

Arsenal aparece, mas argentino recusa

Nas últimas semanas, a novela ganhou um novo interessado. De acordo com a imprensa espanhola, o Atlético chegou a aceitar uma proposta do Arsenal para negociar Álvarez. O atacante, entretanto, recusou a possibilidade.

A decisão reforçou a posição que o argentino vem mantendo desde que passou a falar publicamente sobre seu futuro: sua prioridade continua sendo uma transferência para o Barcelona.

O impasse deixou o jogador em uma situação delicada. De um lado, o Atlético não parece disposto a facilitar sua saída por um valor inferior ao estipulado. Do outro, Álvarez não demonstra interesse em aceitar qualquer destino apenas para deixar Madrid.

Enquanto a negociação não avança, o argentino continua treinando e sendo relacionado normalmente.

Simeone tenta evitar uma guerra

No meio da disputa está Diego Simeone, justamente uma das figuras que mais participou da chegada de Álvarez ao Atlético em 2024.

O treinador argentino teria mantido uma postura distante do atacante nos últimos treinamentos, segundo relatos da imprensa espanhola, mas evitou alimentar publicamente a polêmica.

Antes do início da temporada, Simeone foi questionado sobre o comportamento de seu jogador e preferiu não fazer críticas.

“É muito difícil dizer como o outro se sente, porque eu não sou o outro. Ele está treinando da melhor maneira, respeitando seus companheiros”, afirmou.

Torcida deixa claro o que pensa

Álvarez sequer começou a partida contra o Villarreal, mas recebeu uma forte vaia quando seu nome foi anunciado no telão. Quando entrou no segundo tempo, aos 20 minutos, a recepção voltou a ser negativa.

O atacante teve participação discreta nos minutos em que esteve em campo e não conseguiu mudar o panorama da partida. A cada toque na bola, parte da torcida reagia com novas vaias.