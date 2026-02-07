Os 10 artistas que mais emitem CO2 com seus jatinhos particulares

Os 10 cantores que mais emitiram CO₂

Segundo o levantamento, estes são os dez cantores com maiores emissões estimadas de carbono associadas ao uso de jatos particulares:

Travis Scott: cerca de 14.775 toneladas métricas de CO₂ Jay-Z / Beyoncé: aproximadamente 9.519 toneladas métricas de CO₂ P. Diddy: cerca de 7.019 toneladas métricas de CO₂ Blake Shelton: aproximadamente 4.495 toneladas métricas de CO₂ Lady Gaga: cerca de 2.830 toneladas métricas de CO₂ Celine Dion: aproximadamente 2.827 toneladas métricas de CO₂ Drake: cerca de 2.500 toneladas métricas de CO₂ Taylor Swift: aproximadamente 1.397 toneladas métricas de CO₂ Luke Bryan: cerca de 1.200 toneladas métricas de CO₂ Kenny Chesney: aproximadamente 1.150 toneladas métricas de CO₂

Frequência e tipo de aeronave ampliam impacto

Os dados indicam que a posição no ranking está menos ligada apenas à distância percorrida e mais à frequência de voos e ao modelo da aeronave utilizada. Artistas como Travis Scott aparecem no topo devido ao registro de centenas de deslocamentos, muitos deles com duração inferior a 15 minutos.

No caso de Drake, o impacto é ampliado pelo uso de um Boeing 767 convertido, conhecido como Air Drake, que consome mais combustível por hora de voo do que jatos executivos tradicionais, como os modelos da Gulfstream.

Queda de Taylor Swift após mudanças logísticas

Após liderar rankings semelhantes em anos anteriores — em 2022, suas emissões chegaram a cerca de 8.000 toneladas — Taylor Swift caiu para a oitava posição.

A redução está associada à venda de uma de suas aeronaves em 2024 e à diminuição do uso de jatos próprios, mesmo em meio à agenda intensa da Eras Tour.

Como os dados são calculados

O Celebrity Private Jet Tracker utiliza informações públicas de rastreamento de aeronaves por meio de transponders ADS-B, cruzadas com estimativas de consumo de combustível por modelo de avião, para calcular as emissões de CO₂.

Os números não representam medições diretas, mas são amplamente usados para análises comparativas de impacto ambiental.

Debate sobre impacto ambiental

Levantamentos desse tipo têm alimentado discussões sobre o impacto climático do transporte aéreo de luxo, especialmente porque um passageiro em jato particular pode emitir dezenas de vezes mais carbono do que em um voo comercial na mesma rota.

No caso dos artistas, o debate se intensifica pela visibilidade pública e pela influência cultural desses nomes, que frequentemente figuram em campanhas ambientais ou discursos sobre sustentabilidade, enquanto mantêm padrões de deslocamento de alto impacto climático.