Indicado ao Oscar, 'Os Rejeitados' estreia no streaming; saiba onde assistir

Para quem é cinéfilo, um dos filmes de destaque no Oscar 2024 acaba de chegar ao streaming. Nesta quarta-feira, 10, “Os Rejeitados” entrou para o catálogo do Prime Video.

O filme é estrelado por Paul Giamatti (“Sideways – Entre Umas e Outras” e “Billions”), Dominic Sessa e Da’Vine Joy Randolph (“Alta Fidelidade” e “Cidade Perdida”).

Na edição do Oscar deste ano, Da’Vine Joy Randolph venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel no filme. Já Paul Giamatti, que protagoniza o longa-metragem, foi indicado a Melhor Ator.

Sinopse

A história segue as desventuras de um professor mal-humorado de uma escola americana prestigiada, que é obrigado a permanecer no campus durante as férias de Natal para cuidar de um grupo de alunos sem para onde ir. Durante esse período, ele acaba criando um vínculo inesperado com um dos alunos e com a chefe de cozinha da escola, que recentemente perdeu um filho no Vietnã.

A direção é de Alexander Payne, conhecido por seus trabalhos em “Sideways – Entre Umas e Outras” (2004), “Os Descendentes” (2011) e “Pequena Grande Vida” (2017).

Veja o trailer