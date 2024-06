'Todo Mundo Odeia o Chris' ganhará série animada: saiba tudo sobre o reboot

A icônica série americana "Todo Mundo Odeia o Chris" está prestes a voltar, dessa vez em formato animado. Segundo a Variety, alguns dos principais astros da obra, como Terry Crews e Tichina Arnold, retornarão aos seus papéis, agora como dubladores. Chris Rock, que é o narrador do seriado, também voltará para a mesma função.

No ar originalmente entre 2005 e 2009, "Todo Mundo Odeia o Chris" foi exibido na TV aberta pela Record TV no Brasil. A série fez enorme sucesso ao retratar com humor os problemas enfrentados por Chris, desde o fato de seu irmão mais novo ser melhor do que ele em várias atividades, até a questão de ser o único aluno negro de sua escola.

Detalhes do reboot animado

O reboot animado de "Todo Mundo Odeia o Chris" foi encomendado pelo Paramount+ e pelo Comedy Central. De acordo com o TV Line, o comediante Chris Rock voltará a atuar como o narrador da história, além de ocupar também a cadeira de produtor executivo. Por enquanto, não há informações sobre o elenco de dubladores, nem se é esperada a volta de algum dos atores do elenco original. Sabe-se apenas que a animação, como sua predecessora, contará histórias inspiradas na adolescência de Rock no Brooklyn, nos anos 1980.

Sucesso de "Todo Mundo Odeia o Chris" no Brasil

"Todo Mundo Odeia o Chris" se tornou um fenômeno no Brasil, conquistando uma legião de fãs que se identificaram com as situações cotidianas e o humor característico da série. A narrativa cômica, baseada nas experiências de Chris Rock, conquistou tanto o público jovem quanto o adulto, tornando-se um marco na programação da Record TV e consolidando seu espaço na cultura pop brasileira.

A popularidade da série no Brasil é notável, com memes, citações e referências constantes nas redes sociais e na internet. O carisma dos personagens, aliados às situações hilárias e por vezes dramáticas, contribuíram para que a série permanecesse relevante e amada mesmo após o término de sua exibição original.

Expectativas

Com o anúncio da nova série animada, os fãs de "Todo Mundo Odeia o Chris" estão ansiosos para ver como as aventuras de Chris e sua família serão adaptadas para a animação. A expectativa é que a série mantenha o mesmo humor afiado e as críticas sociais que fizeram da versão original um sucesso estrondoso.

A produção animada promete trazer uma nova roupagem para as histórias já conhecidas e amadas, além de potencialmente alcançar uma nova geração de espectadores. Com o envolvimento de Chris Rock e outros membros do elenco original, há uma grande expectativa de que a animação capture a essência do seriado que conquistou corações em todo o mundo.