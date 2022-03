Tite convoca Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa, veja lista

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 11, a lista de convocados para a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira enfrentará o Chile, no Maracanã, no dia 24 de março e a Bolívia, em La Paz, no dia 29 de março.

As partidas são válidas pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. Lembrando que o Brasil ainda terá que realizar o jogo contra Argentina que foi suspenso após o pontapé inicial quando agentes da Anvisa entraram em campo por causa da participação na partida de quatro jogadores argentinos que descumpriram as normas sanitárias em vigor por causa da pandemia de covid-19. A Seleção já tem vaga assegurada no Catar.

Na agenda da seleção brasileira ainda tem o sorteio da Copa do Mundo que será realizado no dia 1º de abril. Entre 31 de maio e 14 de junho poderão ser disputados três amistosos e entre 19 e 27 setembro mais dois amistosos.

O técnico da seleção brasileira chamou 26 atletas para os dois jogos. Entre as novidades da convocação estão o meia Arthur que joga no Juventus da Itália e o jovem atacante do Arsenal Gabriel Martinelli.

Veja os jogadores convocados por Tite:

Goleiros:

Alisson

Ederson

Weverton

Laterais:

Danilo

Dani Alves

Guilherme Arana

Alex Telles

Zagueiros:

Eder Militão

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Thiago Silva

Meio-campistas:

Bruno Guimarães

Casemiro

Fabinho

Arthur

Fred

Lucas Paquetá

Philipe Coutinho

Atacantes:

Antony

Gabriel Martinelli

Richarlison

Neymar

Raphinha

Rodrygo

Vinicius Jr

