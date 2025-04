Titanic: 113 anos após o naufrágio, o que é verdade e o que é mentira no filme

O filme Titanic (1997), dirigido por James Cameron, é uma das obras cinematográficas mais icônicas da história do cinema, combinando drama, romance e eventos históricos em uma narrativa imersiva.

No entanto, embora tenha sido amplamente elogiado por sua produção e realismo, ele mistura fatos históricos com elementos fictícios, criando uma história de amor a bordo do famoso navio.

A bilheteira global do filme foi de aproximadamente US$ 2,2 bilhões, sendo um dos maiores sucessos da história do cinema. Após relançamentos, especialmente em 2012 com a versão 3D, o total arrecadado chegou a cerca de US$ 2,26 bilhões em valores atualizados.

Saiba o que é real e o que é invenção ou exagero no filme Titanic:

O que é verdade em Titanic

O naufrágio do Titanic: o naufrágio do Titanic é, sem dúvida, a parte mais trágica e verdadeira da história do filme. Em 14 de abril de 1912, o navio colidiu com um iceberg e afundou nas primeiras horas do dia 15, causando a morte de mais de 1.500 pessoas . O filme retrata com precisão o impacto do iceberg, o caos do naufrágio e a insuficiência de botes salva-vidas, que não eram suficientes para acomodar todos os passageiros.

O navio partiu ao meio: a cena icônica do Titanic se partindo ao meio antes de afundar realmente aconteceu. Isso só foi confirmado em 1985, após a descoberta dos destroços do navio no fundo do oceano.

Personagens históricos: algumas figuras retratadas no filme, como o Capitão Edward Smith, o construtor Thomas Andrews, a socialite Margaret "Molly" Brown e o casal Isidor e Ida Straus, realmente existiram. O casal Straus, por exemplo, optou por morrer juntos em vez de se separar nos botes salva-vidas, e Molly Brown ficou famosa por tentar salvar o maior número de pessoas possível.

Resgate pelo Carpathia: após o naufrágio, os sobreviventes foram resgatados pelo navio RMS Carpathia , que desviou sua rota para socorrê-los. O filme retrata com precisão esse resgate, incluindo os momentos dramáticos de espera.

Botes salva-vidas voltaram para buscar sobreviventes: apenas dois botes retornaram para tentar resgatar pessoas que estavam na água, como mostrado no filme. Isso reflete as dificuldades reais enfrentadas pelas equipes de resgate na época.

Capitão Smith foi ao fundo com o navio: o Capitão Smith, como mostrado no filme, realmente morreu durante o naufrágio, embora a natureza de sua morte não seja completamente clara, ele provavelmente estava a bordo do navio até o fim.

O que não é verdade em Titanic

'Titanic': um dos filmes de maior sucesso da história do cinema (Fox/Reprodução)

Jack e Rose: os protagonistas Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater são totalmente fictícios. Não há registros de passageiros com essas histórias ou características. A referência ao nome "J. Dawson", uma das vítimas do naufrágio, foi um detalhe inventado por James Cameron, que mais tarde descobriu que se tratava de Joseph Dawson , um tripulante, não um passageiro.

O romance entre classes: o romance entre um jovem artista e uma rica herdeira de classe alta, como o de Jack e Rose, não tem fundamento histórico. Embora haja relatos de interações entre passageiros de diferentes classes no Titanic, não há evidências de histórias românticas como a do filme.

Rose inspirada em Beatrice Wood: a personagem Rose foi inspirada em parte na artista americana Beatrice Wood , que nunca esteve no Titanic. Beatrice também foi uma mulher independente, mas sua conexão com a história do navio é apenas uma referência no desenvolvimento da personagem fictícia.

Terceira classe trancada: o filme mostra passageiros da terceira classe sendo trancados para impedir sua fuga. No entanto, não há provas conclusivas de que as portas foram trancadas com a intenção de impedir os passageiros de acessar os botes. A dificuldade de acesso, de fato, existia devido a barreiras impostas por razões de imigração, mas as portas não foram trancadas para impedir a fuga, como retratado no filme.

Maquiagem de Rose: o visual de Rose , com maquiagem marcante e penteado sofisticado, não condiz com a moda da época, especialmente para mulheres da alta sociedade. Na realidade, as mulheres da classe alta da época preferiam um estilo mais natural, ao contrário do look exagerado de Rose.

O navio Californian: o filme omite a presença de outros navios próximos, como o Californian, que estava a apenas 19 milhas do Titanic quando este afundou. O Californian avistou os sinais de socorro do Titanic, mas, por motivos ainda debatidos, não prestou ajuda a tempo.

Confira uma tabela sobre o que é verdade ou falso em Titanic

Elemento Verdadeiro ou Falso? Detalhes Jack e Rose Falso Personagens fictícios, romance inventado Impacto com iceberg Verdadeiro Ocorreu em 14/04/1912, causou o naufrágio Navio partiu ao meio Verdadeiro Confirmado após descoberta dos destroços Molly Brown Verdadeiro Personagem baseada em pessoa real Casal de idosos (Straus) Verdadeiro Casal real, morreu junto no navio Terceira classe trancada Falso/exagerado Não há provas de que foram trancados durante o naufrágio Capitão Smith afundou Verdadeiro Capitão morreu no naufrágio Botes voltaram para resgate Verdadeiro Apenas dois botes retornaram Maquiagem de Rose Falso Não condiz com a moda da época Outros navios próximos Omissão Havia outros navios, como o Californian, que não ajudaram

Onde assistir Titanic?

Atualmente, o longa está disponível somente no Disney+, na versão remasterizada em 4K.