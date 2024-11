Após batalha judicial, Johnny Depp retorna aos cinemas em 'A Favorita do Rei'; veja onde assistir

O filme francês "A Favorita do Rei" marca o retorno de Johnny Depp, 61, ao cinema após enfrentar problemas na Justiça contra a ex-esposa Amber Heard.

A partir desta quinta-feira, 7, o longa terá exibições especiais no Brasil, integrando a programação do Festival Varilux, que traz produções francesas para salas de cinema brasileiras.

A produção é dirigida e estrelada pela francesa Maïwenn e conta com Depp e outros nomes de destaque, como Diego Le Flur, Benjamin Lavernhe (de "Abbé Pierre - Uma Vida de Causas"), e Pierre Richard (de "A Cabra").

Sinopse

Na história, Jeanne Vaubernier, uma jovem de origem modesta, está determinada a ascender socialmente usando seu charme. Seu amante, o conde Du Barry, que lucra com os relacionamentos de Jeanne, decide apresentá-la ao Rei. Com o apoio do influente duque de Richelieu, ele organiza o encontro.

Apesar das expectativas, Luís XV e Jeanne se apaixonam profundamente. A presença da cortesã traz ao Rei uma nova alegria de viver, e ele decide torná-la sua favorita oficial, o que gera escândalo na Corte, já que ninguém aprova uma jovem "da rua" entre a nobreza.

Onde assistir aos filmes do Festival Varilux de Cinema Francês?

O Festival Varilux de Cinema Francês acontece de 7 a 20 de novembro em várias regiões do Brasil, exibindo mais de 20 filmes inéditos no país. A programação varia conforme a localidade; consulte o site oficial para mais informações.

Johnny Depp x Amber Heard

Desde 2018, quando Heard publicou um artigo no The Washington Post se declarando "sobrevivente de abuso doméstico", Depp enfrentou diversos desafios legais. Em 2020, ele perdeu uma ação contra um jornal que o rotulou de "espancador de esposa".

Em 2022, o julgamento dos processos movidos por ele e por Heard ganhou grande repercussão, e ambos foram considerados parcialmente culpados. No final do mesmo ano, os dois chegaram a um acordo. Durante esse período, Depp perdeu seu papel na franquia "Animais Fantásticos", sendo substituído por Mads Mikkelsen. Agora, ele busca retomar sua carreira no cinema.