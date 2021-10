Tiago Leifert revela novo negócio após deixar Rede Globo

Depois de deixar a Rede Globo, emissora em que atuou por 16 anos, Tiago Leifert anunciou seu novo projeto profissional nesta sexta-feira: uma newsletter gratuita. Fã de games e tecnologia, o jornalista vai abordar ambos os tópicos -- junto com cultura pop e esporte -- em textos enviados periodicamente ao e-mail dos assinantes, que não pagam nada para recebê-los (ao menos por enquanto).

A iniciativa foi anunciada no LinkedIn do ex-apresentador de TV. O primeiro texto foi enviado nesta sexta-feira, e abordava justamente a mudança de nome do Facebook. A empresa deve se chamar “Meta”, apesar de a rede social continuar com o mesmo nome, como anunciou Mark Zuckerberg recentemente.

Na TV, o jornalista já tinha abordado temas relacionados aos games no programa Zero1, que foi ao ar pela primeira vez em 2016 e permaneceu na TV até julho de 2019. O programa era baseado no Madrugames, que também era exibido pela Globo entre 2014 e 2015. Agora, parece ser o momento de Leifert dar uma nova voz a esses tópicos, dessa vez em texto.

O projeto é o primeiro a ser anunciado pelo jornalista desde a saída da emissora, anunciada no dia 9 de setembro. De acordo com as informações divulgadas pela Rede Globo na época, o pedido veio de uma vontade do próprio apresentador, que decidiu não renovar o contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse.

Com 41 anos, Tiago Leifert apresentará a décima temporada do The Voice Brasil na TV Globo até o dia 23 de dezembro.