Show do The Weeknd no Rio é neste domingo; veja horário e onde é

A espera está perto do fim. The Weeknd desembarca no Brasil nos próximos dias para três apresentações da turnê "After Hours Til Dawn", com participação especial de Anitta como atração de abertura.

Os shows acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo e prometem noites grandiosas, com estrutura cinematográfica, hits globais e uma parceria que vem despertando curiosidade dos fãs.

Espetáculo imersivo

Conhecido por transformar arenas e estádios em experiências visuais imersivas, The Weeknd deve repetir no país o espetáculo que já passou por outros mercados da América Latina.

A turnê é baseada na fase recente do artista, reunindo músicas dos álbuns After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow, em uma narrativa que mistura futurismo, drama e pop sombrio.

Conexão com os cariocas

O pontapé inicial da turnê em solo brasileiro será no Rio de Janeiro, e a presença de Anitta na abertura adiciona um ingrediente especial à estreia.

Nascida na capital fluminense, a cantora deve encontrar um público ainda mais caloroso em sua terra natal, o que aumenta a expectativa para um começo de passagem marcado por forte conexão com a plateia.

Veja a provável setlist de Anitta, de acordo com a participação da cantora no México:

"Meia Noite"

"Funk Rave"

"Lose Ya Breath"

"Savage Funk"

"Joga Pra Lua

"Downtown"

"Envolver"

"Bellakeo"

"En 4"

"Double Team"

"Bola Rebola"

"Vai Malandra"

"Bota Um Funk"

"Choka Choka"

"Rave de Favela"

Ápice do show

Se existe um instante cercado de expectativa, ele atende por “São Paulo”. A parceria entre The Weeknd e Anitta, lançada em 2024, virou um marco para os fãs brasileiros e ser o momento especial nas apresentações nacionais.

The Weeknd e Anitta performando “São Paulo” juntos no segundo show da #AfterHoursTilDawnTour no México. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/tSc21Qscbt — The Weeknd Brasil (@SiteTheWeekndBR) April 22, 2026

Veja a provável setlist de The Weekend, com mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor:

“The Abyss”; “Wake Me Up”; “After Hours”; “Starboy”; “Heartless”; “Faith”; “Take My Breath”; “Sacrifice”; “How Do I Make You Love Me?”; “Can’t Feel My Face”; “Lost in the Fire”; “Kiss Land”; “Often”; “Given Up on Me”; “I Was Never There”; “The Hills”; “Baptized in Fear”; “Open Hearts”; “Cry for Me”; “São Paulo”; “Timeless”; “Rather Lie”; “Creepin”; “Niagara Falls”; “One of the Girls”; “Stargirl Interlude”; “Out of Time”; “I Feel It Coming”; “Die for You”; “Is There Someone Else?”; “Wicked Games”; “Call Out My Name”; “The Morning”; “Save Your Tears”; “Less Than Zero”; “Blinding Lights”; “Without a Warning”; “Reflections Laughing”; “High for This”; “House of Balloons”; “Moth to a Flame”.

Ainda tem ingressos?

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.

No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece no próximo domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.

Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.

Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.

Onde comprar ingressos?

A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.

Onde serão e qual o horário dos shows?

Rio de Janeiro

26 de abril de 2026 (domingo)

Local: Estádio Nilton Santos

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

São Paulo

30 de abril de 2026 (quinta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

São Paulo

1º de maio de 2026 (sexta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h