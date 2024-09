The Weeknd lança clipe de 'Timeless' com gravações realizadas no show em São Paulo

The Weeknd lançou nesta sexta-feira, 27, seu novo single, "Timeless", com a participação especial do rapper Playboi Carti. A faixa foi apresentada ao público pela primeira vez durante sua recente passagem pelo Brasil, em um show realizado em São Paulo.

A estreia de "Timeless" aconteceu no show do artista no estádio MorumBIS, onde The Weeknd convidou Carti e Anitta para se juntarem a ele no palco. Esse momento, claro, foi destaque no vídeo promocional da faixa.

Pouco após essa performance, The Weeknd lançou o single "Dancing in the Flames", marcando o início de uma nova fase em sua carreira.

Veja o clipe a seguir