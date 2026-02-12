Natura lança sabonetes que tiram cheiro de alho e cebola das mãos

A Natura Bothânica lançou novos produtos para cuidados com as mãos voltados ao ambiente da cozinha, com a proposta de neutralizar odores comuns durante o preparo de alimentos. A novidade inclui sabonete líquido e hidratante para as mãos, desenvolvidos para reduzir cheiros como cebola, alho e gordura.

O sabonete líquido tem limpeza suave, sem sulfatos, e traz um ativo neutralizador de odores à base de Saccharomyces Ferment, descrito como um fermento biológico capaz de eliminar aromas típicos da cozinha sem agredir a pele.

Já o hidratante para as mãos foi formulado com textura leve e toque seco, com promessa de até 24 horas de hidratação sem deixar sensação oleosa ou resíduos brancos.

Fragrâncias e preços da nova linha da Natura Bothânica

A linha foi lançada em dois caminhos olfativos:

Mente Sana : perfil herbal e verde, com notas de Menta, Artemísia e Anis. Voltada para quem busca uma sensação de frescor.

: perfil herbal e verde, com notas de Menta, Artemísia e Anis. Voltada para quem busca uma sensação de frescor. Cucumis Acqua: perfil aromático, aquoso e fresco, com Pepino, Alecrim e Mandarina. Indicada para momentos que pedem uma atmosfera mais leve.

Os produtos serão vendidos nas lojas físicas e no e-commerce da Natura com preços sugeridos de R$ 160 para o sabonete líquido e R$ 180 para o hidratante para as mãos. Os dois itens também estarão disponíveis em kit, pelo valor de R$ 350.

Além dos cosméticos, a marca ampliou a linha com refis do sabonete e do hidratante, e lançou panos de copa produzidos em 100% algodão reciclado.

De acordo com Natura, os panos têm alta capacidade de absorção e foram desenvolvidos para unir funcionalidade e estética, com design minimalista. O item será vendido em kit com duas unidades, por R$ 90.