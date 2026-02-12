Carreira

Meta ou ética? Esse é o motivo de talento não garantir promoção nas grandes empresas

Em ambientes de alta exigência, crescer exige visão de longo prazo, risco calculado e decisões que sustentem resultado e cultura

Equilíbrio Ético

Victoria Rodrigues
Estagiária

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h28.

Promoções que não chegam raramente são consequência apenas de desempenho técnico. Em muitas organizações, profissionais entregam resultados consistentes e, ainda assim, esbarram em um limite invisível

O talento, por si só, não se converte em liderança quando a ambição não dialoga com cultura, reputação e confiança.

O dilema não está em querer crescer, mas em entender como crescer sem comprometer os princípios que sustentam a própria trajetória. Porque avançar na hierarquia não depende apenas de performance, mas como ela é percebida e integrada ao ambiente ao redor.

Liderar exige decidir sob pressão, administrar interesses distintos e manter coerência quando atalhos parecem acelerar resultados. 

Ambição é vetor de crescimento; ética é fundamento de credibilidade. O equilíbrio entre essas duas forças é o que define quem realmente amplia espaço em ambientes competitivos — e quem apenas acumula resultados sem consolidar liderança.

Aprenda como decisões estratégicas constroem uma carreira de liderança. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual

O custo organizacional do curto prazo

Esse não é apenas um impasse individual. Decisões orientadas exclusivamente por desempenho de curto prazo produzem efeitos estruturais nas organizações. O Edelman Trust Barometer 2025, com 33 mil entrevistados em 28 países, registrou queda global na confiança em líderes e instituições. O dado sinaliza o custo acumulado de estratégias que priorizam entrega imediata em detrimento de consistência.

Líderes percebidos como competentes e íntegros geram maior engajamento, fortalecem retenção e ampliam previsibilidade organizacional. Resultado e cultura deixam de ser dimensões opostas e passam a ser vetores complementares de crescimento sustentável.

Decisão estratégica como marco de carreira

É nesse ponto que a decisão estratégica se torna diferencial de carreira. Tomar decisões consistentes amplia a chamada sorte profissional porque aumenta a exposição a projetos relevantes e fortalece a percepção de liderança

Assumir iniciativas além da descrição formal do cargo expande influência e demonstra compromisso com o negócio como um todo.

O conflito entre meta e ética tende a surgir em ciclos de pressão elevada. Nesses momentos, a escolha constrói identidade profissional. Preservar cultura e transparência pode parecer menos imediato, mas consolida confiança e reduz vulnerabilidades futuras. Carreiras consistentes são resultado de decisões acumuladas ao longo do tempo.

Se você quer crescer com consistência, propósito e visão de futuro, esta masterclass é para você.  Faça sua inscrição gratuita e aprenda com Roberto Sallouti

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

O Na Prática convida você a aprofundar sua visão sobre liderança, carreira e escolhas estratégicas.

Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como tomar decisões com visão de longo prazo em ambientes de alta pressão
  • O que diferencia quem cresce dentro das empresas de quem fica pelo caminho
  • Como equilibrar resultados, ética e cultura ao liderar negócios complexos
  • Aprendizados práticos de quem construiu uma carreira intraempreendedora de sucesso

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA

