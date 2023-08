The Town terá sanduíche de mortadela a R$ 45 e refrigerante a R$ 12; veja tabela de valores

A primeira edição do The Town começa neste fim de semana e os amantes de música estão ansiosos pelos shows de seus artistas favoritos.

Além das apresentações e outras atrações culturais, o público também tem expectativas sobre as comidas e bebidas que serão vendidas no festival.

Os organizadores do evento - os mesmos do Rock In Rio - informaram que o The Town conta com uma variedade de pratos, de lanches convencionais a iguarias asiáticas e regionais do Brasil, distribuídos em estandes nas áreas de refeição no Autódromo de Interlagos.

O que esperar?

No festival, os valores podem variar de R$ 50, por um combo de hambúrguer com batatas fritas, e R$ 70 por um combo de mochi com yakisoba na praça de alimentação assinada pelo chef Alex Atala.

Como se trata de um evento que exalta a cultura paulistana, é claro que não poderiam faltar opções inspiradas na gastronomia italiana. Para quem curte pizza, o valor varia de R$ 45 a R$ 50.

Em relação às bebidas, o The Town vai adotar um sistema de variação de valores para incentivo aos cuidados com o meio ambiente e redução de impactos. Por exemplo, um chope vale R$ 18 na primeira pedida, se o consumidor reutilizar o copo na segunda vez o valor da bebida cai para R$ 15. A regra vale também para bebidas não alcóolicas, como refrigerantes, e os energéticos, com desconto de R$ 3.

Por outro lado, no Market Square, o público pode aproveitar opções de pratos mais requintados. Como por exemplo, combo de bobó com açaí, por R$ 67,50.

Quais são os preços de comida e bebida no The Town?

Chope: R$ 18

Coca-Cola: R$ 12

Red Bull: R$ 16

Pizza: R$ 40

MCDonald’s: de R$ 14 a R$ 39

Yakissoba: R$ 45

Nhoque combo: R$ 67

Sanduíche mortadela: R$ 45

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados.

Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia — neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Data e local

A primeira edição do The Town ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. No Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O festival começa as 14h e termina às 2h.