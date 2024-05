Substância tóxica encontrada no cabelo de Beethoven pode resolver mistério sobre sua surdez

Um dos maiores gênios da história da humanidade, Ludwig van Beethoven teve muitos problemas de saúde ao longo da vida. Começou a ficar surdo aos 20 anos e sofria de forma constante com dores abdominais, flatulência e diarréia. Mas por que o alemão de Bonn tinha tudo isso?

Segundo reportagem do New York Times, a descoberta de substâncias tóxicas em mechas de cabelo do compositor pode ajudar nessa investigação (reza a lenda que essas mechas foram cortadas da cabeça de Beethoven por fãs angustiados enquanto ele já estava agonizando).

Depois de alguns exames que confirmaram que os cabelos eram mesmo de Beethoven, descobriu-se que uma das mechas tinha 258 microgramas de chumbo por grama de cabelo e a outra tinha 380 microgramas. Um nível normal é inferior a 4 microgramas.

'Definitivamente Beethoven foi exposto a uma grande concentração de chumbo. Nunca vi algo parecido", explica Paul Jannetto, chefe do laboratório que fez as análises.

O compositor, que morreu em Viena, em 1827, aos 56 anos, também tinha em seu organismo um nível de arsênico 13 vezes mais alto que o normal. De mercúrio, quatro vezes acima do normal. "Mas as grandes quantidades de chumbo, em particular, poderiam ter causado muitas das suas doenças", falou Jannetto ao NYT.

Uma provável explicação para os altos níveis de chumbo de Beethoven era o vinho barato. O chumbo, na forma de acetato de chumbo, também chamado de “açúcar de chumbo”, tem sabor adocicado. Na época de Beethoven, era frequentemente adicionado a vinhos de baixa qualidade para torná-los mais saborosos.

Beethoven bebia muito vinho, uma garrafa por dia, e mais tarde, acreditando que isso fazia bem à saúde, intensificou o consumo até a sua morte. Amigos chegaram a lhe dar vinho na boca.

Ao longo dos anos, Beethoven consultou muitos médicos, tentando tratamento após tratamento para suas doenças e surdez, mas não encontrou alívio. À certa altura, ele estava usando pomadas e tomando 75 medicamentos, muitos dos quais provavelmente continham chumbo.