Quer ir ao The Town? Ainda dá tempo: veja para quais dias há ingressos disponíveis

A apenas dois dias do início do The Town, se você quer curtir o festival e ainda não garantiu seu ingresso, não se desespere, mas também não marque bobeira. Com três dos cinco dias de festival já esgotados, público geral ainda pode adquirir ingressos para as datas em que Post Malone e Maroon 5 são headliners do palco Skyline.

Também conhecido como "o Rock in Rio de São Paulo", o evento acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e é organizado pelos mesmos criadores do festival carioca, conhecido pelo mundo todo. O público poderá curtir shows em cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

São esperadas cerca de 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias de The Town. Pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas, estima um impacto econômico de R$ 1,7 bilhão, o maior já visto na capital paulista, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

Para que dias ainda tem ingresso para o The Town 2023?

Há ingressos disponíveis para curtir o festival apenas nos dias 2 e 7 de setembro, sábado e quinta-feira, respectivamente. Já para os dias 3, 9 e 10 os ingressos estão esgotados.

Programação dos dias em que ainda há ingressos disponíveis:

2 de setembro: Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias, Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band, Alma Thomas, Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands, Tropkillaz “10 Anos”, Osgemeos, “Uma Experiência”, Deekapz X Vhoor Klean Vs Klap, Forro Red Light e o Baile Encanado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub).

7 de setembro: Maroon 5, The Chainsmokers, Joss Stone, Ludmilla, Ne-Yo, Masego, Angelique Kidjo, Maria Rita, Marvvilla, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band, Paula Lima, Gop Tun vs 28room vs Diogo Strausz Live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp x Shigara x Xaxim.

Quanto custa o ingresso para o The Town 2023?

Os preços dos ingressos são R$ 815 a inteira, e R$ 407,50 a meia-entrada. Não há cobrança de taxas adicionais. O portador de cada CPF pode comprar até quatro ingressos por dia de festival, sendo no máximo uma meia-entrada por dia, por CPF.

Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento comprovante, para posterior validaçãoTambém será preciso apresentr o documento no acesso à Cidade da Música, na entrada do evento.

O pagamento pode ser feito apenas por cartão de crédito. O valor pode ser parcelado em até seis vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti podem parcelar a compra em até oito vezes, sem juros.

