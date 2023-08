The Town: Joss Stone entra no line-up e substitui Liam Payne

Os organizadores do The Town anunciaram na segunda, 28, que a cantora Joss Stone será a nova atração do palco Skyline, no dia 7 de setembro.

Ela vai substituir o cantor Liam Payne, que cancelou sua apresentação por causa de uma grave infecção renal.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

"Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar", disse o Payne, em seu perfil no Instagram, na semana passada.

Joss Stone participou do Rock in Rio há 12 anos, festival produzido pelos mesmos organizadores do The Town. Ela também estava programada para cantar na edição do Rock in Rio de 2022, no entanto, a apresentação foi cancelada.

A cantora de soul é conhecida por sucessos como "Super Duper Love", "Right To Be Wrong" e "Free Me". Seu último disco, "Never Forget My Love.