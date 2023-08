Guia The Town: veja tudo o que você precisa saber para aproveitar o festival

Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town está próximo. No próximo dia 2 de setembro, sábado, com shows de Post Malone, Demi Lovato e Racionais, o Autódromo de Interlagos ficará marcado por um evento gigantesco, cuja promessa é de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo".

O festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e é dos mesmos criadores do Rock in Rio. A previsão é que o evento receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

Tão gigante quanto se apresenta é o espaço escolhido para abrigá-lo: o Autódromo de São Paulo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados. E como o The Town promete pelo menos 12h de música, é também necessário se precaver e garantir uma boa experiência. Com isso, listamos algumas informações sobre ingressos, transfers para o evento, dicas de alimentação e tudo o que você precisa saber sobre o festival, confira:

Veja tudo o que você precisa saber sobre o The Town

Ingressos pelo Quentro

A primeira dica é já baixar o ingresso adquirido pela internet para o Quentro, único app de ingressos aceito no acesso ao festival. Compatível com os aparelhos Android e iOS, por lá, é possível salvar os ingressos e, se necessário, eles também poderão ser transferidos. O app conta com um alto nível de segurança, sendo anticópia, rastreável e muito fácil de utilizar.

O QR Code é constantemente e automaticamente atualizado, e não serão reconhecidos no acesso prints de tela e impressões. O app funciona de forma offline e não é necessário ter internet no telefone para acesso ao festival. Cada ingresso digital só permitirá um único acesso às dependências do evento. Após o primeiro acesso, novas tentativas com o mesmo ingresso digital não serão autorizadas.

O que pode levar para o The Town?

O mais importante em um festival é ficar confortável. Por isso, veja abaixo o que pode levar ao The Town:

Mochilas e bolsas;

Protetor solar;

Óculos escuros;

Boné e chapéus;

Agasalho;

Capa-de-chuva;

Câmera semiprofissional;

Celular;

Copo de plástico de água;

Produtos industrializados lacrados ( limite de até cinco itens por pessoa) ;

; Papel-higiênico;

Remédios (com autorização médica por escrito);

Canga ou toalha;

Power-bank.

O que pode não pode levar para o The Town?

Garrafas, copos, latas ou recipientes de material rígido;

Capacetes;

Armas de qualquer tipo;

Cadeiras/banquinhos;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes;

Dispositivos explosivos;

Objetos de vidro ou metal;

Substâncias inflamáveis, corrosivas;

Sprays;

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

Qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie;

Máquinas fotográficas profissionais, drones ou outros objetos voadores;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança

Mapa do The Town

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia — neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Acesso à programação e agendamentos pelo app

Uma boa dica para quem vai frequentar o festival é usar o app oficial do evento, disponível tanto para Android quanto iOS. O app traz a programação completa com os horários atualizados de tudo que acontece no festival.

Além dos palcos, é também pelo aplicativo acontece o agendamento dos brinquedos do The Town, como a roda gigante, o megadrop, a montanha russa e a famosa tirolesa que passará em frente ao palco Skyline. Para marcar, é preciso se dirigir até a atração, fazer a leitura do QR Code e escolher o horário disponível.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol ;

e ; Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico ;

; Caso você tenha uma power bank , ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo; O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

caso queira descansar no gramado; Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado.

Qual é o valor dos ingressos do The Town?

A venda adicional dos ingressos do The Town ainda está disponível e tem o mesmo valor da venda geral, anunciada alguns meses atrás. O valor varia entre R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada). Não há cobrança de taxas adicionais.

De acordo com a Ticketmaster, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito (parcelamento em até seis vezes sem juros), ou Pix. Clientes Itaú tem como vantagem o parcelamento em até oito vezes sem juros.

Programação completa The Town

The Town: shows 2 de setembro

Palco Skyline Post Malone

Demi Lovato

Iggy Azalea

MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho Palco The One Racionais MC's com Orquestra de Heliópolis

Criolo com Planet Hemp

Orochi com Azzy

Tasha & Tracie com Karol Conká Palco Factory Teto

Caio Luccas

Kayback

Urias Palco São Paulo Square Esperanza Spalding

Hermeto Pascoal

São Paulo Big Band convida Alma Thomas Palco New Dance Order Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands,

Tropkillaz - 10 Anos

Osgemeos - Uma Experiência

Deekapz X Vhoor

Klean Vs Klap

Forro Red Light E O Baile Encarnado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub)

The Town: shows 3 de setembro

Palco Skyline Bruno Mars

Bebe Rexha

Alok

Luisa Sonza Palco The One Seu Jorge

Leon Bridges

Ney Matogrosso

Matuê convida O Nordeste Palco Factory Luccas Carlos

Wiu

Veigh

Lia Clark Palco São Paulo Square Esperanza Spalding

Jonathan Ferr

São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

São Paulo Big Band Palco New Dance Order Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Ellen Allien X Badsista

Paul Kalkbrenner Live

Vitalic

Noporn Live

Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

The Town: shows 7 de setembro

Palco Skyline Maroon 5

The Chainsmokers

Ludmilla Palco The One Ne-Yo

Masego

Angelique Kidjo

Maria Rita Palco Factory Xênia França

Tássia Reis

Cynthia Luz

N.I.N.A Palco São Paulo Square Stanley Jordan

Ivan Lins

São Paulo Big Band convida Paula Lima

São Paulo Big Band Palco New Dance Order Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

Shermanology

Kerri Chandler Live

Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live

Afterclapp X Shigara X Xaxim

The Town: shows 9 de setembro

Palco Skyline Foo Fighters

Yeah Yeah Yeahs

Garbage

Pitty Palco The One Wet Leg

Barão Vermelho convida Samuel Rosa

Detonautas e Terno o Rei convida Mahmund

Fernanda Takai Palco Factory MC Don Juan

Yunk Vino

Mc Dricka

Grag Queen Palco São Paulo Square Stanley Jordan

Hamilton de Holanda

São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

São Paulo Big Band Palco New Dance Order Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Badsista, Malka

Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

Renato Cohen Live

Aerea Live

Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

The Town: shows 10 de setembro