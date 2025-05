The Last of Us: teaser do 6º episódio é divulgado; assista

Após um quinto episódio cheio de ação e tensão, a Max divulgou uma prévia do que está por vir no sexto capítulo de The Last of Us, que irá ao ar domingo, 18 de maio.

A prévia indica que o episódio terá como foco os flashbacks que revisitam a relação entre Ellie e Joel, os protagonistas da série inspirada no jogo homônimo.

A nova temporada de The Last of Us é transmitida semanalmente, sempre aos domingos, às 22h, na plataforma Max. O episódio final da temporada será exibido em 25 de maio, encerrando mais um capítulo da adaptação do premiado jogo da Naughty Dog.

Confira o que vai acontecer no sexto episódio da série: