Bad Boys: onde assistir aos outros filmes da franquia

A franquia "Bad Boys" retornou com seu mais recente filme, "Bad Boys Ride or Die" (2024), trazendo de volta a dupla icônica de detetives interpretada por Will Smith e Martin Lawrence. Após uma longa espera desde o último filme, os fãs finalmente voltaram a acompanhar as novas aventuras dos personagens Mike Lowrey e Marcus Burnett em uma trama repleta de ação, humor e adrenalina.

"Bad Boys Ride or Die" mostra os detetives veteranos enfrentando novos desafios e inimigos enquanto lidam com questões pessoais e profissionais. A química entre Will Smith e Martin Lawrence continua a ser um dos pontos fortes do filme, proporcionando momentos de humor e camaradagem que conquistaram os espectadores desde o primeiro longa-metragem. A direção do filme ficou por conta de Adil El Arbi e Bilall Fallah, que trouxeram uma abordagem moderna e dinâmica para a franquia.



Onde assistir os filmes franquia?

Para aqueles que desejam revisitar ou assistir aos filmes anteriores da franquia "Bad Boys", há várias opções disponíveis no Brasil. O primeiro filme, "Bad Boys" (1995), e sua sequência, "Bad Boys II" (2003), estão disponíveis no catálogo da Netflix e Max, permitindo que os assinantes fazerem uma maratona com as aventuras iniciais de Mike e Marcus com facilidade. A qualidade de imagem e som foi remasterizada para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva.

Além da Netflix, os filmes anteriores também podem ser encontrados em outras plataformas de streaming. Amazon Prime Video oferece a opção de aluguel ou compra dos filmes "Bad Boys" e "Bad Boys II". O Amazon Prime Video (R$ 7,90), Google Play (por R$ 5,90) e Apple TV (por R$ 11,90) também disponibilizam ambos os títulos para aluguel ou compra digital, oferecendo flexibilidade para os espectadores escolherem onde e como assistir. "Bad Boys for Life" (2020), o terceiro filme da franquia, só está disponível para aluguel digital no Brasil nos mesmos canais onde você pode encontrar os outros dois.

"Bad Boys Ride or Die" estreou em várias salas de cinema pelo Brasil, mas também estará disponível em breve nas principais plataformas de streaming para aluguel ou compra digital. Isso permitirá que os fãs que não puderam assistir ao filme nos cinemas tenham acesso à mais recente aventura de Mike e Marcus no conforto de suas casas.