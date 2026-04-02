'The Boys': relembre o que aconteceu na 4ª temporada da série

A quinta e última temporada de "The Boys" estreia na próxima terça-feira, 8, no Prime Video com dois episódios de uma vez e lançamentos semanais até 20 de maio.

Após o final explosivo e politicamente crítico da quarta temporada, lançada em 2024, a Amazon Prime Video promete um final cheio de reviravoltas.

Para quem precisa refrescar a memória antes de mergulhar no desfecho da série, a EXAME Pop organizou um resumo da quarta temporada.

Relembre da 4ª temporada de The Boys

A temporada anterior terminou no que o próprio showrunner Eric Kripke chamaria de linha do tempo mais sombria possível, de acordo com o Hollywood Reporter.

O Homelander (Antony Starr) está no controle total do novo governo americano e planeja ainda mais destruição ao lado de Sister Sage (Susan Heyward). A Supe mais inteligente do mundo retorna a ele no final para revelar que tudo ocorreu exatamente como ela havia orquestrado.

Annie (Erin Moriarty) recuperou seus poderes e conseguiu escapar, mas foi forçada a deixar Hughie (Jack Quaid) para trás.

Butcher (Karl Urban) e seu amigo imaginário Kessler (Jeffrey Dean Morgan) partiram na calada da noite com uma ampola de vírus capaz de matar Supes - isso depois de Butcher assassinar uma Victoria Neuman (Claudia Doumit) arrependida.

Ryan (Cameron Crovetti), filho de Homelander, matou Grace Mallory (Laila Robins), fundadora dos Boys, em um acesso de raiva que espelhou o pai, e então fugiu.

Ashley (Colby Minifie), que havia manipulado sua ascensão ao cargo de CEO da Vought antes de ser empurrada para um papel decorativo por Sister Sage, injetou em si mesma uma ampola de Composto V no final ao perceber que Homelander pretendia eliminá-la.

A última cena a mostrou em agonia, e o que acontece depois é uma das maiores perguntas abertas da série. "Algo vai acontecer", disse Minifie à Variety. "Não sei se ela sobrevive ou morre, mas já propus algumas ideias para o poder que ela poderia ter. Todas são humilhantes."

Ainda há a cena pós-créditos: Homelander descobre que Soldier Boy (Jensen Ackles), seu pai biológico, está vivo e mantido em estado de congelamento, apenas aguardando para ser reativado.

É com esse cenário que a quinta temporada começa.

Veja o trailer da última temporada de 'The Boys'

Com lançamento marcado para o dia 8 de abril, o trailer da quinta temporada de "The Boys" mostra um Homelander assustador e sedento por poder. Os personagens da série se preparam para uma última batalha, construindo o caminho para o confronto definitivo.

Sobre o que será a última temporada de 'The Boys'?

A quarta temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial e colocando o Homelander no comando do país. Todos os Boys foram capturados, exceto Butcher e Annie.

Agora, na quinta e última temporada, é o mundo do Homelander que retorna com sua sede de poder e sangue.

Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos em um "Campo da Liberdade". Annie luta para organizar uma resistência contra a avassaladora força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, ele desencadeia uma série de eventos que mudará o mundo.

"É o clímax, pessoal. Coisas grandes vão acontecer", diz o comunicado oficial da Prime Video.

Qual é o elenco da quinta temporada de 'The Boys'?

O elenco da quinta temporada de "The Boys" inclui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry e Daveed Diggs.

Quando será lançada a quinta temporada de 'The Boys'?

A última temporada da série chega no dia 8 de abril, com os dois primeiros episódios disponibilizados ao mesmo tempo. A partir da estreia, os próximos episódios serão lançados semanalmente, com o final marcado para o dia 20 de maio.