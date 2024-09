Tempestade geomagnética atinge a Terra nesta quarta; veja como fenômeno pode afetar o planeta

Uma tempestade geomagnética pode atingir a Terra nesta quarta-feira, 25, como resultado de uma ejeção de massa coronal (CME) originada por uma explosão solar.

De acordo com o site Spaceweather, o fenômeno foi desencadeado por uma erupção solar de classe M ocorrida neste domingo, 22, surpreendendo os especialistas, pois a mancha solar AR3835, de onde se originou a explosão, parecia bastante estável.

A ejeção de plasma solar está se deslocando a mais de 1 milhão de quilômetros por hora, com a maior parte do material passando próximo à Terra. No entanto, um impacto tangencial pode afetar a magnetosfera, a camada magnética que protege o planeta.

Embora colisões desse tipo geralmente não provoquem tempestades geomagnéticas severas, a proximidade do equinócio de primavera pode intensificar os efeitos.

Interferência da primavera

O equinócio de primavera, que ocorreu em setembro, é um período em que dia e noite têm a mesma duração. Durante essa fase, o campo magnético da Terra se alinha de forma mais favorável ao campo solar, favorecendo o acúmulo de energia e aumentando as chances de tempestades geomagnéticas mais intensas.

Esse fenômeno é conhecido como “efeito Russell-McPherron”, proposto em 1973, e explica por que as tempestades são mais comuns durante os equinócios.

Especialistas alertam que as tempestades geomagnéticas podem impactar sistemas de comunicação, redes elétricas e satélites, além de provocar auroras visíveis em regiões de alta latitude.

A tempestade prevista para esta quarta-feira é classificada entre G1 e G2 pela escala da Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), o que indica um impacto moderado. As áreas mais ao norte do planeta devem estar preparadas para possíveis interferências.