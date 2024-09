Após desaparecer em floresta, menina sonâmbula é salva por operador de drone

Uma garota de 10 anos, que se perdeu em uma densa floresta durante um episódio de sonambulismo, foi resgatada por um operador de drone que a localizou com imagens térmicas.

Peyton Saintignan desapareceu de sua casa próxima a Shreveport, na Louisiana, nos Estados Unidos, por volta das 22h do dia 14 de setembro. A informação foi divulgada por Jason Parker, o xerife da cidade, ao programa "Good Morning America" do canal ABC, nesta segunda-feira, 23.

Após uma hora de buscas por parte de familiares, amigos e voluntários, a polícia estadual da Louisiana intensificou a operação de resgate.

Uma câmera de trilha, utilizada por caçadores, capturou uma imagem da menina, que foi a única pista disponível para a equipe de busca. Ao saber do grande esforço para encontrar Saintignan, o operador de drone Josh Klober decidiu oferecer sua ajuda.

Percorrendo cerca de 65 km desde sua casa no Arkansas, Klober chegou ao local no dia 15 de setembro com um drone equipado com tecnologia de imagem térmica da sua empresa, a Drone Management Services LLC, e começou a investigar a área. Apenas 20 minutos após a decolagem, Peyton foi encontrada encolhida na vegetação.

"Vimos o pijama roxo e branco que ela estava usando", disse Klober ao canal. "Ela estava deitada lá. Ela não estava se movendo e todos estavam meio que prendendo a respiração", contou.

As equipes de resgate foram então direcionadas para onde ela estava e, logo depois, por volta das 23h, o pai da melhor amiga de Peyton a acordou e a levou para um lugar seguro.

Quando foi resgatada, a menina já havia caminhado mais de 3 quilômetros a partir de sua casa.

O xerife comentou que foi "realmente um milagre" que a garota de 10 anos não tenha se ferido durante o tempo em que esteve perdida. "Além de algumas picadas de mosquito, ela estava perfeita", declarou Parker.