De Olivia a Luca: 100 nomes internacionais que combinam com o português para o seu bebê

Escolher o nome de um bebê é uma das etapas mais especiais da chegada de uma criança. Para quem gosta de referências internacionais, existem opções de diferentes países que combinam com a pronúncia do português e carregam significados ligados à natureza, à história, à espiritualidade e a características pessoais.

De nomes populares em países como Itália, França e Estados Unidos a alternativas de origem grega, hebraica e escandinava, a lista reúne 100 sugestões para quem busca um nome com sonoridade internacional e familiaridade na língua portuguesa.

Nomes femininos franceses

Amélie – de origem germânica, associado à ideia de trabalho e dedicação. Camille – de origem latina, relacionado à tradição religiosa da Roma Antiga. Adèle – de origem germânica, significa "nobre". Éloïse – de origem germânica, associado à ideia de saúde e amplitude. Juliette – variante francesa de Julieta, relacionada ao nome Júlia. Margot – forma francesa de Margarida, de origem grega, significa "pérola". Manon – diminutivo francês de Maria, com origem hebraica. Maëlle – de origem bretã, associada à ideia de princesa ou chefe. Céline – de origem latina, associada ao significado de "celestial". Élodie – de origem germânica, tradicionalmente associada à riqueza e à prosperidade.

Nomes femininos americanos e britânicos

Olivia – de origem latina, significa "oliveira". Charlotte – de origem francesa, significa "mulher livre". Emily – variante inglesa de Emília, de origem latina. Bella – de origem italiana, significa "bonita", e é usada também em países de língua inglesa. Grace – de origem latina, significa "graça". Madison – de origem inglesa, significa "filha de Maud". Abigail – de origem hebraica, significa "alegria do pai". Scarlett – de origem inglesa, associado à cor escarlate. Evelyn – de origem inglesa, associado a diferentes interpretações históricas. Daisy – de origem inglesa, significa "margarida".

Nomes femininos italianos

Giulia – variante italiana de Júlia, de origem latina. Chiara – de origem italiana, significa "clara" ou "brilhante". Francesca – de origem italiana, forma feminina de Francesco. Alessia – variante italiana de Alexia, relacionada à ideia de proteção. Giorgia – variante italiana de Geórgia, de origem grega. Beatrice – de origem latina, significa "aquela que traz felicidade". Bianca – de origem italiana, significa "branca" ou "clara". Vittoria – variante italiana de Vitória, significa "vitória". Serena – de origem latina, significa "tranquila" ou "serena". Aurora – de origem latina, significa "amanhecer".

Nomes femininos árabes

Layla – significa "noite". Yasmin – de origem persa, incorporado ao árabe, significa "jasmim". Lina – de origem árabe, associado à delicadeza e também a uma espécie de palmeira. Nour – significa "luz". Amira – significa "princesa" ou "líder". Salma – de origem árabe, associada à ideia de segurança e paz. Samira – nome de origem árabe, relacionado à companhia em conversas noturnas. Farah – significa "alegria" ou "felicidade". Malika – significa "rainha". Dalia – nome usado em diferentes culturas, associado à flor e a outras interpretações conforme a origem.

Nomes femininos de diferentes culturas

Leilani – havaiano, significa "flores celestiais" ou "coroa celestial". Freya – escandinavo, nome de uma deusa nórdica associada ao amor e à fertilidade. Sakura – japonês, significa "flor de cerejeira". Yuna – japonês, com significados que variam conforme os caracteres utilizados. Noa – hebraico, nome feminino associado à ideia de movimento. Tamar – hebraico, significa "tamareira". Maite – nome de origem basca, associado à ideia de "amada". Moana – havaiano e polinésio, significa "oceano" ou "mar". Astrid – escandinavo, de origem nórdica, associado à beleza e à divindade. Ariana – de origem grega, está relacionada à ideia de "sagrada" em algumas interpretações.

Nomes masculinos franceses

Os nomes franceses masculinos reúnem alternativas clássicas e contemporâneas, com referências à história europeia e à tradição familiar.

Louis – de origem germânica, significa "guerreiro famoso". Étienne – variante francesa de Estêvão, de origem grega, significa "coroa". Adrien – nome francês de origem latina, com sonoridade próxima à do português Théo – de origem grega, forma abreviada de Teodoro, associado a "presente de Deus". Jules – variante francesa de Júlio, de origem latina. Antoine – variante francesa de Antônio, de origem latina. div:has([data-free-thinking-preview-answer=true])+:is(.text-message,.relative:has(>.text-message))]:-mt-2 grow"> Olivier – nome francês de origem latina, associado à oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Marcel – de origem latina, associado ao deus romano Marte. Lucien – de origem latina, significa "luminoso". Rémi – nome francês de origem latina, associado à tradição da região de Reims.

Nomes masculinos americanos e britânicos

Liam – de origem irlandesa, associado à ideia de "protetor decidido". Noah – de origem hebraica, significa "descanso" ou "repouso". Oliver – de origem associada às tradições latinas e germânicas, ligado à oliveira. Henry – variante inglesa de Henrique, significa "senhor do lar". Ethan – de origem hebraica, significa "forte" ou "duradouro". James – variante inglesa de Jacó, de origem hebraica. Carter – de origem inglesa, significa "transportador de mercadorias". Logan – de origem escocesa, associado a um nome de lugar. William – de origem germânica, associado à ideia de "protetor decidido". Ryan – de origem irlandesa, tradicionalmente associado a "pequeno rei".

Nomes masculinos italianos

Luca – variante italiana de Lucas, associado à luz. Matteo – variante italiana de Mateus, significa "presente de Deus". Elio – nome italiano de origem grega, associado ao Sol. Lorenzo – variante italiana de Lourenço, de origem latina. Dario – nome de origem persa, difundido na Itália, associado à ideia de "aquele que possui o bem". Enzo – nome italiano de etimologia discutida, com diferentes interpretações. Nino – nome italiano tradicional, usado como diminutivo de diferentes nomes. Loris – nome usado na Itália, relacionado a variantes de Lourenço. Dante – de origem latina, forma abreviada de Durante, associado à ideia de perseverança. Filippo – nome italiano, variante de Filipe, de origem grega, que significa "amigo dos cavalos".

Nomes masculinos árabes

Omar – de origem árabe, associado à vida longa. Malik – significa "rei" ou "soberano". Amir – significa "príncipe" ou "comandante". Karim – significa "generoso" ou "nobre". Zayn – significa "beleza" ou "graça". Samir – relacionado à companhia em conversas noturnas. Rayan – nome de origem árabe associado à ideia de abundância e frescor. Hassan – significa "bom" ou "belo". Nabil – significa "nobre". Tariq – significa "aquele que bate à porta" e também é associado à estrela da manhã.

Nomes masculinos de diferentes culturas