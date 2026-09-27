De Olivia a Luca: 100 nomes internacionais que combinam com o português para o seu bebê

Nomes de bebês: conheça 100 nomes femininos e masculinos de diferentes partes do mundo que podem ser pronunciados com facilidade em português (Halfpoint Images/Getty Images)
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Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05h25.
Escolher o nome de um bebê é uma das etapas mais especiais da chegada de uma criança. Para quem gosta de referências internacionais, existem opções de diferentes países que combinam com a pronúncia do português e carregam significados ligados à natureza, à história, à espiritualidade e a características pessoais.
De nomes populares em países como Itália, França e Estados Unidos a alternativas de origem grega, hebraica e escandinava, a lista reúne 100 sugestões para quem busca um nome com sonoridade internacional e familiaridade na língua portuguesa.
Amélie – de origem germânica, associado à ideia de trabalho e dedicação.
Camille – de origem latina, relacionado à tradição religiosa da Roma Antiga.
Adèle – de origem germânica, significa "nobre".
Éloïse – de origem germânica, associado à ideia de saúde e amplitude.
Juliette – variante francesa de Julieta, relacionada ao nome Júlia.
Margot – forma francesa de Margarida, de origem grega, significa "pérola".
Manon – diminutivo francês de Maria, com origem hebraica.
Maëlle – de origem bretã, associada à ideia de princesa ou chefe.
Céline – de origem latina, associada ao significado de "celestial".
Élodie – de origem germânica, tradicionalmente associada à riqueza e à prosperidade.
Olivia – de origem latina, significa "oliveira".
Charlotte – de origem francesa, significa "mulher livre".
Emily – variante inglesa de Emília, de origem latina.
Bella – de origem italiana, significa "bonita", e é usada também em países de língua inglesa.
Grace – de origem latina, significa "graça".
Madison – de origem inglesa, significa "filha de Maud".
Abigail – de origem hebraica, significa "alegria do pai".
Scarlett – de origem inglesa, associado à cor escarlate.
Evelyn – de origem inglesa, associado a diferentes interpretações históricas.
Daisy – de origem inglesa, significa "margarida".
Giulia – variante italiana de Júlia, de origem latina.
Chiara – de origem italiana, significa "clara" ou "brilhante".
Francesca – de origem italiana, forma feminina de Francesco.
Alessia – variante italiana de Alexia, relacionada à ideia de proteção.
Giorgia – variante italiana de Geórgia, de origem grega.
Beatrice – de origem latina, significa "aquela que traz felicidade".
Bianca – de origem italiana, significa "branca" ou "clara".
Vittoria – variante italiana de Vitória, significa "vitória".
Serena – de origem latina, significa "tranquila" ou "serena".
Aurora – de origem latina, significa "amanhecer".
Layla – significa "noite".
Yasmin – de origem persa, incorporado ao árabe, significa "jasmim".
Lina – de origem árabe, associado à delicadeza e também a uma espécie de palmeira.
Nour – significa "luz".
Amira – significa "princesa" ou "líder".
Salma – de origem árabe, associada à ideia de segurança e paz.
Samira – nome de origem árabe, relacionado à companhia em conversas noturnas.
Farah – significa "alegria" ou "felicidade".
Malika – significa "rainha".
Dalia – nome usado em diferentes culturas, associado à flor e a outras interpretações conforme a origem.
Leilani – havaiano, significa "flores celestiais" ou "coroa celestial".
Freya – escandinavo, nome de uma deusa nórdica associada ao amor e à fertilidade.
Sakura – japonês, significa "flor de cerejeira".
Yuna – japonês, com significados que variam conforme os caracteres utilizados.
Noa – hebraico, nome feminino associado à ideia de movimento.
Tamar – hebraico, significa "tamareira".
Maite – nome de origem basca, associado à ideia de "amada".
Moana – havaiano e polinésio, significa "oceano" ou "mar".
Astrid – escandinavo, de origem nórdica, associado à beleza e à divindade.
Ariana – de origem grega, está relacionada à ideia de "sagrada" em algumas interpretações.
Os nomes franceses masculinos reúnem alternativas clássicas e contemporâneas, com referências à história europeia e à tradição familiar.
Louis – de origem germânica, significa "guerreiro famoso".
Étienne – variante francesa de Estêvão, de origem grega, significa "coroa".
Adrien – nome francês de origem latina, com sonoridade próxima à do português
Théo – de origem grega, forma abreviada de Teodoro, associado a "presente de Deus".
Jules – variante francesa de Júlio, de origem latina.
Antoine – variante francesa de Antônio, de origem latina.
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Olivier – nome francês de origem latina, associado à oliveira, símbolo de paz e prosperidade.
Marcel – de origem latina, associado ao deus romano Marte.
Lucien – de origem latina, significa "luminoso".
Rémi – nome francês de origem latina, associado à tradição da região de Reims.
Liam – de origem irlandesa, associado à ideia de "protetor decidido".
Noah – de origem hebraica, significa "descanso" ou "repouso".
Oliver – de origem associada às tradições latinas e germânicas, ligado à oliveira.
Henry – variante inglesa de Henrique, significa "senhor do lar".
Ethan – de origem hebraica, significa "forte" ou "duradouro".
James – variante inglesa de Jacó, de origem hebraica.
Carter – de origem inglesa, significa "transportador de mercadorias".
Logan – de origem escocesa, associado a um nome de lugar.
William – de origem germânica, associado à ideia de "protetor decidido".
Ryan – de origem irlandesa, tradicionalmente associado a "pequeno rei".
Luca – variante italiana de Lucas, associado à luz.
Matteo – variante italiana de Mateus, significa "presente de Deus".
Elio – nome italiano de origem grega, associado ao Sol.
Lorenzo – variante italiana de Lourenço, de origem latina.
Dario – nome de origem persa, difundido na Itália, associado à ideia de "aquele que possui o bem".
Enzo – nome italiano de etimologia discutida, com diferentes interpretações.
Nino – nome italiano tradicional, usado como diminutivo de diferentes nomes.
Loris – nome usado na Itália, relacionado a variantes de Lourenço.
Dante – de origem latina, forma abreviada de Durante, associado à ideia de perseverança.
Filippo – nome italiano, variante de Filipe, de origem grega, que significa "amigo dos cavalos".
Omar – de origem árabe, associado à vida longa.
Malik – significa "rei" ou "soberano".
Amir – significa "príncipe" ou "comandante".
Karim – significa "generoso" ou "nobre".
Zayn – significa "beleza" ou "graça".
Samir – relacionado à companhia em conversas noturnas.
Rayan – nome de origem árabe associado à ideia de abundância e frescor.
Hassan – significa "bom" ou "belo".
Nabil – significa "nobre".
Tariq – significa "aquele que bate à porta" e também é associado à estrela da manhã.
Kai – nome presente em diferentes culturas, com significados que variam conforme a origem.
Leif – escandinavo, de origem nórdica, significa "herdeiro" ou "descendente".
Hiro – japonês, com significados que variam conforme os caracteres utilizados.
Ren – japonês, pode significar "lótus" ou "amor", conforme os caracteres.
Takeshi – japonês, nome associado a significados como "guerreiro" ou "valente".
Eliezer – hebraico, significa "Deus é meu auxílio".
Noam – hebraico, significa "agradabilidade" ou "doçura".
Yago – variante de Tiago, relacionada ao nome hebraico Jacó.
Gael – de origem bretã, associado à cultura celta.
Ari – nome de diferentes origens, incluindo a hebraica, na qual significa "leão".