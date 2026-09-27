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De Olivia a Luca: 100 nomes internacionais que combinam com o português para o seu bebê

De opções francesas e italianas a nomes de origem árabe, japonesa e escandinava, confira 50 sugestões femininas e 50 masculinas com sonoridades que combinam com o português

Nomes de bebês: conheça 100 nomes femininos e masculinos de diferentes partes do mundo que podem ser pronunciados com facilidade em português (Halfpoint Images/Getty Images)

Nomes de bebês: conheça 100 nomes femininos e masculinos de diferentes partes do mundo que podem ser pronunciados com facilidade em português (Halfpoint Images/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05h25.

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Escolher o nome de um bebê é uma das etapas mais especiais da chegada de uma criança. Para quem gosta de referências internacionais, existem opções de diferentes países que combinam com a pronúncia do português e carregam significados ligados à natureza, à história, à espiritualidade e a características pessoais.

De nomes populares em países como Itália, França e Estados Unidos a alternativas de origem grega, hebraica e escandinava, a lista reúne 100 sugestões para quem busca um nome com sonoridade internacional e familiaridade na língua portuguesa.

Nomes femininos franceses

  1. Amélie – de origem germânica, associado à ideia de trabalho e dedicação.

  2. Camille – de origem latina, relacionado à tradição religiosa da Roma Antiga.

  3. Adèle – de origem germânica, significa "nobre".

  4. Éloïse – de origem germânica, associado à ideia de saúde e amplitude.

  5. Juliette – variante francesa de Julieta, relacionada ao nome Júlia.

  6. Margot – forma francesa de Margarida, de origem grega, significa "pérola".

  7. Manon – diminutivo francês de Maria, com origem hebraica.

  8. Maëlle – de origem bretã, associada à ideia de princesa ou chefe.

  9. Céline – de origem latina, associada ao significado de "celestial".

  10. Élodie – de origem germânica, tradicionalmente associada à riqueza e à prosperidade.

Nomes femininos americanos e britânicos

  1. Olivia – de origem latina, significa "oliveira".

  2. Charlotte – de origem francesa, significa "mulher livre".

  3. Emily – variante inglesa de Emília, de origem latina.

  4. Bella – de origem italiana, significa "bonita", e é usada também em países de língua inglesa.

  5. Grace – de origem latina, significa "graça".

  6. Madison – de origem inglesa, significa "filha de Maud".

  7. Abigail – de origem hebraica, significa "alegria do pai".

  8. Scarlett – de origem inglesa, associado à cor escarlate.

  9. Evelyn – de origem inglesa, associado a diferentes interpretações históricas.

  10. Daisy – de origem inglesa, significa "margarida".

Nomes femininos italianos

  1. Giulia – variante italiana de Júlia, de origem latina.

  2. Chiara – de origem italiana, significa "clara" ou "brilhante".

  3. Francesca – de origem italiana, forma feminina de Francesco.

  4. Alessia – variante italiana de Alexia, relacionada à ideia de proteção.

  5. Giorgia – variante italiana de Geórgia, de origem grega.

  6. Beatrice – de origem latina, significa "aquela que traz felicidade".

  7. Bianca – de origem italiana, significa "branca" ou "clara".

  8. Vittoria – variante italiana de Vitória, significa "vitória".

  9. Serena – de origem latina, significa "tranquila" ou "serena".

  10. Aurora – de origem latina, significa "amanhecer".

Nomes femininos árabes

  1. Layla – significa "noite".

  2. Yasmin – de origem persa, incorporado ao árabe, significa "jasmim".

  3. Lina – de origem árabe, associado à delicadeza e também a uma espécie de palmeira.

  4. Nour – significa "luz".

  5. Amira – significa "princesa" ou "líder".

  6. Salma – de origem árabe, associada à ideia de segurança e paz.

  7. Samira – nome de origem árabe, relacionado à companhia em conversas noturnas.

  8. Farah – significa "alegria" ou "felicidade".

  9. Malika – significa "rainha".

  10. Dalia – nome usado em diferentes culturas, associado à flor e a outras interpretações conforme a origem.

Nomes femininos de diferentes culturas

  1. Leilani – havaiano, significa "flores celestiais" ou "coroa celestial".

  2. Freya – escandinavo, nome de uma deusa nórdica associada ao amor e à fertilidade.

  3. Sakura – japonês, significa "flor de cerejeira".

  4. Yuna – japonês, com significados que variam conforme os caracteres utilizados.

  5. Noa – hebraico, nome feminino associado à ideia de movimento.

  6. Tamar – hebraico, significa "tamareira".

  7. Maite – nome de origem basca, associado à ideia de "amada".

  8. Moana – havaiano e polinésio, significa "oceano" ou "mar".

  9. Astrid – escandinavo, de origem nórdica, associado à beleza e à divindade.

  10. Ariana – de origem grega, está relacionada à ideia de "sagrada" em algumas interpretações.

Nomes masculinos franceses

Os nomes franceses masculinos reúnem alternativas clássicas e contemporâneas, com referências à história europeia e à tradição familiar.

  1. Louis – de origem germânica, significa "guerreiro famoso".

  2. Étienne – variante francesa de Estêvão, de origem grega, significa "coroa".

  3. Adrien – nome francês de origem latina, com sonoridade próxima à do português

  4. Théo – de origem grega, forma abreviada de Teodoro, associado a "presente de Deus".

  5. Jules – variante francesa de Júlio, de origem latina.

  6. Antoine – variante francesa de Antônio, de origem latina.

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    Olivier – nome francês de origem latina, associado à oliveira, símbolo de paz e prosperidade.

  8. Marcel – de origem latina, associado ao deus romano Marte.

  9. Lucien – de origem latina, significa "luminoso".

  10. Rémi – nome francês de origem latina, associado à tradição da região de Reims.

Nomes masculinos americanos e britânicos

  1. Liam – de origem irlandesa, associado à ideia de "protetor decidido".

  2. Noah – de origem hebraica, significa "descanso" ou "repouso".

  3. Oliver – de origem associada às tradições latinas e germânicas, ligado à oliveira.

  4. Henry – variante inglesa de Henrique, significa "senhor do lar".

  5. Ethan – de origem hebraica, significa "forte" ou "duradouro".

  6. James – variante inglesa de Jacó, de origem hebraica.

  7. Carter – de origem inglesa, significa "transportador de mercadorias".

  8. Logan – de origem escocesa, associado a um nome de lugar.

  9. William – de origem germânica, associado à ideia de "protetor decidido".

  10. Ryan – de origem irlandesa, tradicionalmente associado a "pequeno rei".

Nomes masculinos italianos

  1. Luca – variante italiana de Lucas, associado à luz.

  2. Matteo – variante italiana de Mateus, significa "presente de Deus".

  3. Elio – nome italiano de origem grega, associado ao Sol.

  4. Lorenzo – variante italiana de Lourenço, de origem latina.

  5. Dario – nome de origem persa, difundido na Itália, associado à ideia de "aquele que possui o bem".

  6. Enzo – nome italiano de etimologia discutida, com diferentes interpretações.

  7. Nino – nome italiano tradicional, usado como diminutivo de diferentes nomes.

  8. Loris – nome usado na Itália, relacionado a variantes de Lourenço.

  9. Dante – de origem latina, forma abreviada de Durante, associado à ideia de perseverança.

  10. Filippo – nome italiano, variante de Filipe, de origem grega, que significa "amigo dos cavalos".

Nomes masculinos árabes

  1. Omar – de origem árabe, associado à vida longa.

  2. Malik – significa "rei" ou "soberano".

  3. Amir – significa "príncipe" ou "comandante".

  4. Karim – significa "generoso" ou "nobre".

  5. Zayn – significa "beleza" ou "graça".

  6. Samir – relacionado à companhia em conversas noturnas.

  7. Rayan – nome de origem árabe associado à ideia de abundância e frescor.

  8. Hassan – significa "bom" ou "belo".

  9. Nabil – significa "nobre".

  10. Tariq – significa "aquele que bate à porta" e também é associado à estrela da manhã.

Nomes masculinos de diferentes culturas

  1. Kai – nome presente em diferentes culturas, com significados que variam conforme a origem.

  2. Leif – escandinavo, de origem nórdica, significa "herdeiro" ou "descendente".

  3. Hiro – japonês, com significados que variam conforme os caracteres utilizados.

  4. Ren – japonês, pode significar "lótus" ou "amor", conforme os caracteres.

  5. Takeshi – japonês, nome associado a significados como "guerreiro" ou "valente".

  6. Eliezer – hebraico, significa "Deus é meu auxílio".

  7. Noam – hebraico, significa "agradabilidade" ou "doçura".

  8. Yago – variante de Tiago, relacionada ao nome hebraico Jacó.

  9. Gael – de origem bretã, associado à cultura celta.

  10. Ari – nome de diferentes origens, incluindo a hebraica, na qual significa "leão".

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