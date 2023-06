Taylor Swift no Brasil: Pré-venda para shows extras começa hoje; veja como comprar

A última chance de adquirir um ingresso para o show cantora Taylor Swift, que se apresentará no Brasil para promover a "The Eras Tour" ainda neste ano, começa nesta segunda-feira, 19. A pré-venda dos ingressos para os shows extras já começou, igual foi feito nos primeiros, com os clientes do C6 Bank tendo acesso a uma pré-venda exclusiva.

Os ingressos dos três shows de Taylor Swift inicialmente anunciados se esgotaram em menos de 1 hora. Só a fila de espera online acumulou mais de 2 milhões de pessoas. A "The Eras Tour" já é a bilheteria mais concorrida do ano no Brasil. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas. As vendas comuns começaram hoje, às 10h, e durarão até o fim dos estoques.

Como comprar a pré-venda dos shows extras da Taylor Swift?

A venda dos ingressos pode ser conferida no site oficial da turnê da Taylor Swift.

Veja os valores para São Paulo e Rio de Janeiro: São Paulo CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira). Rio de Janeiro CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira) O que vem nos pacotes VIPs do show da Taylor Swift? Além dos ingressos comuns, também é possível comprar ingressos premium para o show da cantora no Brasil. Veja os valores e o que vem dentro dos pacotes VIPs: …READY FOR IT Valor: R$ 1.250

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê KARMA IS MY BOYFRIEND Valor: R$ 1.750

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê IT’S BEEN A LONG TIME COMING Valor: R$ 2.250

Um ingresso no setor Pista Premium*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê A venda dos ingressos pode ser conferida no site oficial da turnê da Taylor Swift. Quanto Taylor Swift ganha por show? Com a turnê em pleno andamento nos Estados Unidos, a Bloomberg News informou que Taylor Swift está ganhando mais de US$ 10 milhões por evento, registrando entre US$ 11 milhões e US$ 12 milhões em vendas de ingressos cada.

Quantas pessoas cabem no Allianz Parque em show?

O Allianz Parque tem capacidade de 43.713 pessoas.

Quantas pessoas cabem no Engenhão em show?

O Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, consegue comportar 46.000 pessoas.

Mais informações em instantes.

Quando será o show da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Taylor Swift fará 3 shows no Brasil: