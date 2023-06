Show da Taylor Swift no Brasil: fila online já acumula mais de 2 milhões de pessoas

Depois de esgotar todos os ingressos de seus shows no Brasil na pré-estreia em 37 minutos, Taylor Swift deve fazer história nessa segunda-feira, 12, para a venda geral. Só a fila de espera online já acumula mais de 2 milhões de pessoas.

A "The Eras Tour" da loirinha já é a bilheteria mais concorrida do ano no Brasil. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas. As vendas comuns começaram hoje, às 10h, e durarão até o fim dos estoques.

Essa, no entanto, pode não ser a última chance de ver a cantora no Brasil. Há rumores de que, dada a urgência dos fãs e o rápido esgotamento dos ingressos, Taylor Swift pode anunciar, em breve, datas extras para novos shows. Em Curitiba, segundo apuração do jornalista Juliano Lorenz Oscar, a artista chegou a considerar novos shows, mas os clubes Athletico e Coritiba recusaram o aluguel dos seus estádios.

A cantora se apresentará em três diferentes datas: 18, 25 e 26 de novembro, e as apresentações, dividas em São Paulo e Rio de Janeiro, estão entre as mais concorridas de 2023.

Tumulto com cambistas na fila presencial

Boa parte dos fãs da cantora acamparam na frente dos estádios Allianz-Parque e Nilton Santos (Engenhão) para conseguir um ingresso na bilheteria física. Por lá, além da fila quilométrica, os "swifters" também entraram em discussão para conter a ação de cambistas — que compram uma grande quantidade de ingressos para revenda — e a polícia foi chamada ao local para evitar brigas. Ao g1, alguns fãs relataram que os cambistas tentaram furar a fila e ameaçaram quem já estava no local.

Conflitos na fila da bilheteria pro show da Taylor Swift em São Paulo teve até ameaça de morte de cambistas. Quem conta é o estudante de enfermagem, Luis Felipe Pires. "Queriam passar na frente e diziam que se a gente não deixasse hoje seria o último dia de nossas vidas" pic.twitter.com/JUPd95hvWR — Simião Castro 🐊 (@SimiaoCastro) June 12, 2023

Em São Paulo, a fila de pessoas chega a circundar o estádio. No Rio de Janeiro, os fãs fizeram contagem regressiva para abertura dos portões da bilheteria física.

contagem regressiva aqui no engenhão pic.twitter.com/XU3DJ5P20C — 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑠𝑎 ☭ 🏳️ survived the great war (@da_dualipa) June 12, 2023

Como comprar ingressos para o show da Taylor Swift?

Agora que está aberto para modalidade de venda geral, os fãs que quiserem conquistar um ingresso para o show da Taylor Swift terão que se programar. Pela internet, será necessário acessar o site cedo e tentar garantir um lugar na fila digital. De acordo com a Tickets 4 Fun, cada pessoa só pode adquirir até 4 entradas por CPF cadastrado.

Também é possível comprar ingressos pela bilheteria física tanto do estádio Allianz-Parque, em São Paulo, quanto do Engenhão, no Rio de Janeiro. Ambos já contam com grandes filas de pessoas acampadas desde a última sexta-feira, 9.

Qual o valor do show da Taylor Swift no Brasil?

Para as compras on-line, são aceitos apenas cartões de crédito. Há opção de parcelamento de até três vezes para clientes comuns, e seis vezes para quem tiver cartão C6 Bank Mastercard. Já quem for atrás da bilheteria física pode pagar com dinheiro e cartões de crédito ou débito.

Veja os valores para São Paulo e Rio de Janeiro:

São Paulo

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira).

Rio de Janeiro