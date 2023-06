Taylor Swift no Brasil em 2023: pré-venda dos ingressos começa hoje; veja como comprar

A cantora Taylor Swift se apresentará no Brasil ainda neste ano, em três diferentes datas: 18, 25 e 26 de novembro. As apresentações, dividas em São Paulo e Rio de Janeiro, estão entre as mais concorridas de 2023.

Taylor vem para divulgar a a “The Eras Tour”, acompanhada da cantora Sabrina Carpenter, que fará a abertura do show e se apresentou no MITA 2023 no último domingo, 4. A venda dos ingressos se inicia nesta terça-feira, 6, mas somente para quem comprou ingressos para os shows de 2020, cancelado pela pandemia.

A partir do dia 9 de junho, começa a pré-venda dos clientes C6 Bank Mastercard. A venda geral abre no Dia dos Namorados, 12 de junho.

Qual o valor do show da Taylor Swift no Brasil?

Os valores ainda não foram anunciados, mas uma tabela de shows, baseado nos valores do Allianz Parque, já está circulando pela internet. Veja abaixo:

Pista Premium: a partir de R$ 525,00

Cadeira inferior: a partir de R$ 375,00

Cadeira superior: a partir de R$ 250,00

Cadeira inferior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 240,00

Cadeira inferior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 240,00

Cadeira superior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 190,00

Cadeira superior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 190,00

A venda dos ingressos pode ser conferida no site oficial da turnê da Taylor Swift.

Quando será o show da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Taylor Swift fará 3 shows no Brasil: