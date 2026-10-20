Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Por que a ação da Wiz cai mais de 20% após venda de seguradora para o Inter

Wiz abre mão do negócio que mais crescia e deixa dúvida sobre uso dos R$ 409 milhões que embolsará com a venda

WIZC3: Ação tem maior queda diária de sua história após venda de seguradora

WIZC3: Ação tem maior queda diária de sua história após venda de seguradora

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14h35.

Priorizar nos meus resultados Google
  • Banco Inter compra os 39,75% que a Wiz tinha na Inter Seguros por R$ 409,5 milhões e passa a ter 100% da corretora;
  • Ação da Wiz (WIZC3) chegou a desabar 28,8% na mínima do dia; BDR do Inter (INBR34) chegou a subir 7,1%;
  • Mercado vê venda do ativo que mais crescia na Wiz por preço baixo e teme destino do dinheiro

A Wiz Co (WIZC3) vive nesta terça-feira, 20, um dos piores pregões de sua história na bolsa. A ação recua 21,78%, a R$ 7,11, por volta das 14h15, depois de a companhia vender ao Banco Inter sua participação de 39,75% na Inter Seguros, a corretora de seguros que opera dentro do aplicativo do banco.

Do outro lado do negócio, o BDR da Inter&Co (INBR34) sobe 5,47%, a R$ 36,81, no mesmo horário.

O que diz o comunicado

Segundo comunicado ao mercado divulgado pela Inter&Co, listada na Nasdaq, o Banco Inter, controlada indireta da companhia, assinou contrato para comprar as ações ordinárias equivalentes a 39,75% da Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros (Inter Seguros) que pertenciam à Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros.

O valor acertado é de R$ 409,5 milhões, corrigido pela variação do CDI e pago no fechamento da operação. A conclusão depende de condições precedentes, entre elas a aprovação do Banco Central e do Cade. Quando o negócio for concluído, o Inter passa a ser o único acionista da corretora.

Pelo valor pago na aquisição, a Inter Seguros inteira fica avaliada em R$ 1,03 bilhão.

Como as ações se comportaram

A ação da Wiz, que havia fechado a sessão anterior a R$ 9,09, abriu o dia em R$ 8,00, queda de 11,99%. Na mínima, o papel tocou R$ 6,47, desvalorização de 28,82% em relação ao fechamento anterior. O volume financeiro somava R$ 51,69 milhões em 9.188 negócios.

O BDR do Inter, que tinha fechado a R$ 34,90, abriu a R$ 35,28, alta de 1,09%, preço que também marcou a mínima do dia. Na máxima, chegou a R$ 37,39, valorização de 7,13%. O giro era de R$ 28,04 milhões.

Por que o mercado puniu a Wiz

A leitura predominante é que a Wiz abriu mão do seu ativo de maior crescimento por um preço considerado baixo. No segundo trimestre de 2026, a Inter Seguros lucrou R$ 37,4 milhões, alta de 35% em um ano.

"Boa notícia? Sim, para o Inter. Para a Wiz, poderia ter sido mais", afirma Ricardo Penha, sócio-fundador do Hub do Investidor. Pelas contas dele, a parte da Wiz nesse lucro gira em torno de R$ 15 milhões por trimestre, ou cerca de R$ 60 milhões por ano. Isso significa que a empresa vendeu a participação por aproximadamente 7 vezes o lucro.

O JP Morgan, que tem recomendação neutra para a Wiz, classificou a venda como negativa para a companhia. O banco lembra que a Inter Seguros cresceu em média cerca de 30% ao ano desde 2020 e considera baixo o valuation da transação. Para o JP Morgan, mesmo com a possibilidade de aquisições ou dividendos, a Wiz perde um negócio com elevado potencial de crescimento.

Outra preocupação é o destino dos recursos. Penha lembra que a Wiz convocou recentemente uma assembleia extraordinária para reduzir o dividendo mínimo obrigatório de 50% para 25% do lucro. "Não querem devolver a grana para o acionista e agora fica a dúvida sobre a capacidade de alocação de capital da companhia", diz.

O outro lado da conta

Nem todos enxergam um mau negócio para a Wiz. O Itaú BBA avaliou a venda como positiva para o balanço da companhia. Pelos cálculos do banco, a transação avalia a seguradora em 8,3 vezes o lucro projetado para 2026, acima das 6,2 vezes em que a própria Wiz é negociada.

Com o dinheiro, a Wiz passaria de uma dívida líquida de R$ 138,7 milhões para um caixa líquido de cerca de R$ 271 milhões, antes de ajustes, segundo o Itaú BBA. Os recursos abrem espaço para reduzir dívida, fazer aquisições ou distribuir dividendos.

Cristiane Fensterseifer, analista de investimentos, também avalia que a Wiz saiu bem. A empresa pagou até R$ 114 milhões pelos 40% da corretora em 2019 e agora vende a fatia por R$ 409,5 milhões. Segundo ela, o cheque equivale a 28% do valor de mercado da Wiz.

O que o Inter ganha

Para o Inter, que acumula forte queda das ações em 2026, a avaliação é mais consensual. "Seguro é uma das receitas mais rentáveis e recorrentes de um banco. Agora o Inter fica com todo esse resultado dentro do próprio app, sem dividir com sócio", afirma Cristiane. A corretora tem mais de 9 milhões de contratos ativos.

O JP Morgan, que recomenda compra para o Inter, estima que a operação pode elevar o lucro por ação do banco entre 1,5% e 2% e ampliar a exposição a um negócio com retorno sobre o patrimônio (ROE) entre 75% e 90%.

O banco considera atrativo o preço pago, equivalente a cerca de 5,8 vezes o lucro projetado. A compra é vista como mais um passo na estratégia do Inter de levar seu ROE para perto de 20% nos próximos anos.

O Itaú BBA é mais cauteloso. Para o banco, o impacto imediato no lucro por ação do Inter deve ser limitado, e a transação não é um catalisador relevante de resultados no curto prazo.

Acompanhe tudo sobre:SeguradorasFusões e AquisiçõesAções

Mais de Invest

Como Ibovespa e dólar reagiram à vitória de Lula em 2022?

Como Ibovespa e dólar reagiram à vitória de Bolsonaro em 2018?

Casas Bahia: acionistas aprovam RJ — o que falta para a Justiça decidir?

Ibovespa sobe e dólar cai com mercado atento a pesquisas eleitorais e balanços corporativos

Mais na Exame

Negócios

Em qual dos quatro perfis financeiros da Serasa você está? A resposta não depende só do salário

Inteligência Artificial

ChatGPT expande recursos e passa a ler abas abertas do Chrome — como aproveitar a funcionalidade

Brasil

Janones recebe alta após ser internado com arritmia cardíaca grave

Pop

Em livro, Eric Dane expõe vício em drogas e bastidores de ‘Grey’s Anatomy’: 'Meu período sombrio'