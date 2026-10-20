Liam Gallagher revela novo álbum do Oasis em resposta a fã no X

Liam Gallagher: Cantor havia descartado planos para um disco menos de três meses antes; banda tem turnê confirmada para 2027. (Santiago Bluguermann/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12h47.
Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 12h51.
Liam Gallagher afirmou nesta terça-feira, 20, que o Oasis terá um oitavo álbum de músicas inéditas. A declaração foi feita em uma interação com um fã no X, menos de três meses após o cantor dizer que um novo disco não estava nos planos da banda, que tem turnê confirmada para 2027.
“Oasis tem sete grandes álbuns e essas músicas vão viver para sempre”, escreveu o fã, em referência à canção “Live Forever”.
Liam respondeu: “Oito (álbuns), contando com o mais novo”. Na mesma mensagem, o músico desejou feliz aniversário ao admirador.
@oasisekk 8 including the new 1 I mean happy birthday
— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 20, 2026
Se confirmado, o lançamento será o primeiro trabalho de inéditas do grupo desde “Dig Out Your Soul”, de 2008. No ano seguinte, Noel Gallagher anunciou a separação da banda.
Os irmãos anunciaram a reunião do Oasis em 2024, após 15 anos de afastamento. O retorno aos palcos ocorreu com a turnê Oasis Live 25, que passou por São Paulo.