Sweatcoin: conheça o app que paga para você andar

Já pensou em ganhar moedas virtuais em troca de exercícios? O aplicativo Sweatcoin promete pagar os usuários em troca de passos, trabalhando em conjunto com Google Fit e outros apps similares.

Disponível para Android e iOS, o app transforma a contagem de passos em recompensas. É possível trocar o valor adquirido em Sweatcoins, nome da moeda virtual, por itens de lojas, doações em caridades e leilões que acontecem dentro do próprio aplicativo.

Por enquanto, não é possível transformar a moeda virtual em dinheiro de verdade. Em breve, a Sweatcoin terá a própria criptomoeda, mas outras variáveis entram em jogo, como o valor e desempenho da moeda.

No momento, há quatro opções para gastar as Sweatcoins: (1) a opção "Shop" tem itens à venda, mas existem poucas opções para usuários brasileiros e a maioria é virtual; (2) em "Donate" usuários podem escolher entre instituições sociais para doar; (3) em "Bid" é possível participar de leilões que ocorrem dentro do próprio aplicativo, e (4) em troca por apps pagos nas lojas de aplicativos.

Cada 1 mil passos é o equivalente a um Sweatcoin. Assinantes do plano premium ganham em dobro, mas o valor é salgado: R$ 35,99 por mês, ou R$ 179,99 por ano.

