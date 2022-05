App de meditação irá pagar US$ 5 mil para voz mais calma do TikTok

O aplicativo de meditação Calm quer encontrar uma voz que faça as pessoas dormirem. Para isso, a empresa por trás do app está usando o TikTok para encontrar "a voz mais suave" do aplicativo de vídeos curtos.

O concurso da Calm, "Next Voice of Calm", selecionará uma pessoa para gravar as próximas histórias de dormir do aplicativo. O vídeo pode ter até 60 segundos e o vencedor levará 5.000 dólares, o equivalente a 25.000 reais na cotação atual.

“Estamos procurando a voz mais suave do TikTok”, Erik Braa, um dos atuais narradores do Sleep Story da Calm, disse em vídeo.

A empresa está fazendo uso da ferramenta de duetos do TikTok, que permite que qualquer usuário responda o vídeo original com outra gravação, para encontrar a próxima voz do aplicativo.

O usuário pode gravar um vídeo falando sobre qualquer coisa -- desde que seja em inglês, claro. Apenas pessoas acima de 18 anos dos Estados Unidos e Reino Unido podem participar.

“Pode ser uma lista de compras, seu último texto ou uma história inventada”, explica Braa. “Desde que seja original e relaxante.”

Ao todo, mais de 350 milhões de usuários escutam as histórias para dormir do Calm, de acordo com a própria empresa. Celebridades como Harry Styles, Pink e LeBron James já gravaram para o app.

O concurso termina em 13 de maio, e o vencedor será anunciado em 7 de junho. A história do escolhido deve ser publicada na primavera.

