Como ela usou estratégias do McDonald's para estruturar as franquias da Academia Gaviões

Nenhum negócio nasce gigante. Até o McDonald’s enfrentou dificuldades para se tornar uma franquia global. O filme Fome de Poder, de John Lee Hancock, mostra como Ray Kroc, inicialmente um vendedor de máquinas de milkshake, transformou o conceito inovador dos irmãos McDonald em um negócio replicável, superando desafios como controle de qualidade, treinamento de equipes e resistência dos franqueados em seguir o padrão.

Filmes, livros e viagens são inspiradores para os empreendedores. No caso de Priscila Aguiar, CEO da Academia Gaviões, uma das estratégias do McDonald’s chamou sua atenção: o uso de simulações práticas para padronizar as operações. Kroc desenhava cozinhas no chão para treinar as equipes e garantir a eficiência do atendimento.

A Gaviões é uma rede familiar de academias fundada por seu pai, Léo Aguiar, há 50 anos. Tudo começou com uma estrutura modesta no bairro do Tucuruvi, na zona norte da capital paulista. Até 2021, a expansão era tímida e eles contavam com apenas cinco unidades próprias. A virada aconteceu quando Priscila recebeu a recomendação de um amigo empresário para assistir ao filme sobre o McDonald’s. “A simulação de treinamento que o Ray Kroc fazia me marcou muito. Ele transformava processos complexos em algo acessível. Eu precisava trazer isso para o negócio”, diz a empreendedora.

Inspirada, ela adaptou o conceito para a Gaviões, criando um modelo de capacitação para professores, consultores de vendas e equipes dos franqueados. Mais de 400 profissionais foram treinados, com simulações de cenários como consultas sobre planos e dúvidas sobre equipamentos de musculação. “O treinamento prático ajuda os franqueados e suas equipes a absorverem o padrão que queremos entregar. Aprender na prática faz toda a diferença”, diz.

Além do modelo tradicional de franquias, a Gaviões opera com um sistema de sócios investidores. Cada academia é dividida em até dez cotas, vendidas por cerca de 500.000 reais cada uma, totalizando um investimento médio de 5 milhões de reais. Os investidores recebem uma parcela proporcional dos lucros, sem necessidade de gestão operacional. Atualmente, metade das unidades funciona nesse formato, atraindo investidores que buscam negócios de alto rendimento no setor fitness. “Estamos entregando resultados mais rápidos para investidores e franqueados porque conseguimos padronizar nossa operação”, diz.

Esse modelo permitiu à Gaviões aumentar o número unidades de forma mais eficiente. A rede vai terminar o ano com 100 unidades vendidas, das quais 36 estão em operação. A rede projeta um faturamento de 130 milhões de reais — uma alta de 15% — e planeja chegar a 150 academias até 2025. Além disso, a rede busca aprimorar a experiência dos alunos com áreas exclusivas para iniciantes, além de unidades com cafeteria.

Assim como Ray Kroc vislumbrou no McDonald’s uma oportunidade global, Priscila soube adaptar os métodos para transformar sua academia em uma rede competitiva. Com a estrutura consolidada, a rede de academias começa a dar seus primeiros passos fora do país. A primeira unidade já está em operação no Paraguai. “Aprender com histórias como essa nos faz repensar nossos processos e enxergar além”, diz.

