Quem é o novo Superman da DC? David Corenswet e Rachel Brosnahan serão Clark e Lois no cinema

Depois que Henry Cavill anunciou que não será mais o Superman nos filmes da DC, boa parte dos fãs achou que a substituição do personagem para outro ator jamais viria à altura. Mas a DC, na verdade, conseguiu surpreender o público na última terça-feira, 27, quando anunciou David Corenswet como o Homem de Aço e Rachel Brosnahan como Lois Lane (par romântico do super-herói).

O anúncio foi feito pelo novo diretor-executivo da DC filmes, James Gunn. Corenswet e Brosnahan interpretarão Clark e Lois no novo filme do super-herói, "Superman: Legacy", com estreia prevista para 11 de julho de 2025. O longa-metragem será o primeiro da nova fase da DCU (Universo Cinematográfico da DC), sob direção e roteiro de Gunn.

A escalação surpreendeu fãs e internautas com as semelhanças para os quadrinhos. Tanto Corenswet quanto Brosnahan são fisicamente bem parecidos com os personagens dos quadrinhos originais do Superhomem. Mas, aparência a parte, resta a dúvida: os atores são tão bons quanto Amy Adams e Henry Cavill para os papéis?

Quem é David Corenswet , o novo Superman?

Apesar da aparência inquestionável, o novo Homem de Aço já começa bem mais novo que seu antecessor —mas não com menos experiência. Enquanto Cavill interpretou o super-herói já na casa dos 40 anos e começou a atuar em 2001, no clássico "Laguna", Corenswet chega ao papel com 29 anos, já tendo atuado em peças profissionais desde os 10 anos de idade.

Nascido em Filadélfia, na Pensilvânia (EUA), ele se formou em artes dramáticas somente em 2016 pela prestigiada Juilliard School, em Nova York, e teve seu primeiro papel em 2011, aos 18 anos, quando estreou no curta metragem “Following Chase", dirigido e roteirizado por ele próprio.

E experiência e tempo de carreira nem sempre são sinônimos de qualidade artística, o talento do ator está mais que provado em suas passagens por "Elementary" (Paramount), "The Politician" (Netflix), "Hollywood" (Netflix) e "House of Cards" (Netflix). Corenswet já mostrou que é capaz de uma ótima atuação dos "heróis bonzinhos" — papel perfeito para a personalidade de Clark Kent. E também consegue ir além do estereótipo, como se vê nas produções de Ryan Murphy das quais fez parte.

Em filmes, o primeiro grande trabalho de Corenswet foi em "Affairs of State" (2018), mas o ator chamou mais a atenção no ano passado, em seu papel em "Pearl" (2022), da A24, que tem colecionado uma extensa lista de premiações. Agora, até 2025, ele se prepara para viver o Superman, que deve iniciar gravações no próximo semestre.

Quem é Rachel Brosnahan , a nova Lois Lane?

E como os novos filmes do Superman não giram só em torno do Homem de Ferro, James Gunn também anunciou Rachel Brosnahan como Lois Lane. A atriz de 33 anos nasceu na cidade de Milwaukee, em Wisconsin (Estados Unidos). Depois de ter aulas com Carole Dibo, diretora da Wilmette Actors Training Center, na adolescência, ela se formou na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York.

A carreira começou cedo, em 2009, quando participou do longa "The Unborn" (2009), dirigido por David S. Goyer (Batman Begins), mas foi no streaming que a atriz ganhou mais notoriedade. Depois de passar por episódios em "Gossip Girl", "The Good Wife" e "Grey's Anatomy", foi em "The Blacklist" que o trabalho de Brosnahan ficou famoso.

Anos depois de concluir seu papel na série, ela embarcou em "House of Cards" (Netflix), interpretou Rachel Posner, papel que rendeu a ela a indicação ao Emmy na categoria de Melhor Atriz Convidada em uma série de drama. Recentemente, a atuação como protagonista em "The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video) trouxe a ela o Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia ou musical e o Emmy do Primetime de Melhor Atriz numa série de comédia.

Agora, ela interpreta o par romântico do Superman e deve surpreender na nova adaptação de James Gunn.

Quando estreia "Superman: Legacy"?

O filme tem estreia prevista para 11 de julho de 2025.