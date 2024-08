Filho de chefe da máfia italiana irrita moradores de Corleone após publicação nas redes sociais

A cidade de Corleone, na Sicília, conhecida mundialmente por seu vínculo com a máfia graças à trilogia "O Poderoso Chefão", enfrenta um novo desafio em sua luta para se distanciar de seu passado criminoso. Recentemente, Salvuccio Riina, filho de Salvatore “Totò” Riina, chefe notório da máfia Cosa Nostra, causou indignação ao postar uma mensagem nas redes sociais que muitos consideraram um “ataque vil” contra o estado italiano e os esforços da cidade para se redimir, segundo informações do The Guardian.

Durante o Ferragosto, um feriado tradicionalmente celebrado em 15 de agosto, Salvuccio Riina desejou “feliz feriado” a seus seguidores, usando o endereço “via Scorsone 24, Corleone, Itália” como assinatura. O que pode parecer uma simples referência foi, na verdade, uma provocação deliberada. O endereço era o antigo lar da família Riina, cujo nome de rua foi alterado para Via Terranova em 2018, em homenagem ao juiz Cesare Terranova, morto em um atentado orquestrado pela máfia em 1979.

A alteração do nome da rua foi parte de um esforço maior, liderado pelo Ministério do Interior, para apagar os vestígios da influência mafiosa na cidade. A provocação de Riina, portanto, foi recebida como uma tentativa de reviver e glorificar esse passado, algo que a comunidade de Corleone está determinada a superar.

O prefeito de Corleone, Walter Rà, reagiu de forma enérgica, condenando a mensagem como “covarde” e reafirmando que a cidade não cederá a intimidações. “Estamos em uma nova era para Corleone, e não permitiremos que ninguém nos faça retroceder,” afirmou Rà em entrevista a meios de comunicação italianos.

De volta à cidade

Salvuccio Riina retornou a Corleone em 2023, após cumprir pena de prisão por crimes relacionados à máfia. Desde então, a presença dele na cidade tem gerado desconforto entre os moradores e as autoridades, que temem que sua presença prejudique os esforços de revitalização da imagem de Corleone.

Os líderes locais emitiram um comunicado em que se distanciam das declarações de Riina e reafirmam o compromisso da cidade com a legalidade e o afastamento do legado mafioso. Segundo eles, Corleone é uma cidade de história, cultura e liberdade, e os esforços de indivíduos como Salvuccio Riina para perpetuar uma visão negativa não terão sucesso.