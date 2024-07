Caverna na Lua poderia abrigar humanos; entenda

Com pelo menos 100 metros de profundidade, ela poderia ser um local ideal para os humanos construírem uma base permanente, segundo os cientistas. Especialistas apontam que esta é apenas uma das centenas de cavernas escondidas em um "mundo subterrâneo e não descoberto" no satélite natural da Terra.

2 /8 Uma das primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb mostrando a Nebulosa Carina, divulgada pela Nasa em 12 de julho de 2022 (Uma das primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb mostrando a Nebulosa Carina, divulgada pela Nasa em 12 de julho de 2022)

A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Astronomy nesta segunda-feira, dia 15.

O curioso é que essa área é visível a olho nu da Terra e também é onde a Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, em 1969. Os cientistas perceberam pela primeira vez que poderia haver cavernas na Lua há cerca de 50 anos.

A caverna tem paredes verticais e íngremes que descem até um piso inclinado - e este pode se estender ainda mais no subsolo.

Exploração da Lula

No final do mês passado, a sonda chinesa Chang'e-6 retornou à Terra com as primeiras amostras da história do lado oculto da Lua, uma conquista que permitirá uma compreensão melhor da história do satélite.

A missão, marcada por uma grande complexidade técnica, em particular pelas questões de comunicação, é uma das mais ambiciosas executadas pela China no espaço.

Rivalidade com EUA

A China desenvolveu consideravelmente os seus programas espaciais nas últimas três décadas, injetando bilhões de dólares no setor para alcançar Estados Unidos, Rússia e Europa.

O país asiático colocou um dispositivo no lado oculto da Lua em 2019, o que na época foi algo inédito. Em 2020, o programa espacial chinês trouxe amostras do lado visível da Lua e completou o seu sistema de navegação por satélite Beidou.

Em 2021, Pequim também enviou um pequeno robô a Marte. A China espera enviar a primeira missão tripulada à Lua até 2030 e pretende construir uma base lunar.

O governo dos Estados Unidos está em um momento de rivalidade aberta com a China nos programas lunares. Washington pretende enviar astronautas à Luna até 2026 com a missão Artemis 3.

Os países ainda estudam como podem proteger seus astronautas da radiação e das temperaturas extremas.

A questão da presença humana permanente na Lua está só começando.