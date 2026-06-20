'Fallout': 3ª temporada ganha reforços no elenco; veja os novos nomes confirmados

A terceira temporada de "Fallout" ganhou novos reforços no elenco. O Prime Video confirmou a entrada de Manny Jacinto, Emily Mortimer e Thomasin McKenzie nos próximos episódios da adaptação baseada na popular franquia de videogames.

Os três atores se juntam a Aaron Paul, conhecido por seus papéis em "Breaking Bad" e "Westworld", que já havia sido anunciado anteriormente como uma das novidades da nova fase da série.

Até o momento, o serviço de streaming não divulgou detalhes sobre os personagens que serão interpretados pelos novos integrantes do elenco nem uma data de estreia para a terceira temporada.

Quem são os novos atores da série?

Entre os nomes confirmados para a terceira temporada estão:

Manny Jacinto ("Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda")

("Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda") Emily Mortimer ("Ponto Final - Match Point")

("Ponto Final - Match Point") Thomasin McKenzie ("O Testamento de Ann Lee")

A chegada dos três amplia o elenco de uma das séries mais populares do catálogo do Prime Video.

Qual é a história de 'Fallout'?

Baseada na franquia de jogos da "Bethesda", "Fallout" se passa cerca de 200 anos após um apocalipse nuclear.

Na trama, os habitantes de abrigos subterrâneos protegidos da radiação são obrigados a retornar à superfície e encontram um mundo transformado, marcado por violência, disputas por poder e diferentes grupos tentando sobreviver em meio ao cenário pós-apocalíptico.

A história acompanha Lucy MacLean, interpretada por Ella Purnell, uma moradora de um Refúgio que deixa a segurança subterrânea para procurar o pai desaparecido.

A série também acompanha Maximus, vivido por Aaron Moten, integrante da Irmandade de Aço, e Cooper Howard, personagem de Walton Goggins, um caçador de recompensas conhecido como Ghoul.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Fallout'?

O Prime Video ainda não anunciou a data de estreia da terceira temporada de "Fallout".

Além dos novos episódios, a série segue expandindo seu elenco e apostando em novos personagens para dar continuidade à história inspirada em uma das franquias de videogame mais conhecidas do mundo.