Stranger Things: qual foi o salário de cada ator na quarta temporada

A quarta temporada de Stranger Things superou todas as expectativas da Netflix.

Mesmo não sendo o desfecho da história, já que seus produtores confirmaram que haverá uma quinta temporada, os 8 episódios lançados entre maio e julho foram assistidos por 7,2 bilhões de minutos.

As únicas séries da Netflix que ultrapassaram 5 bilhões de minutos assistidos foram Tiger King e Ozark.

Para além da série em si, o estrondoso sucesso de Stranger Things está diretamente ligado ao apego que o público tem pelo elenco principal da série --- e a Netfix recompensa bem os esforços dos atores e atrizes, que ganham centenas de milhares de dólares por episódio filmado.

De acordo com informações do site especializado em entretenimento Just Jared, nessa quarta temporada de Stranger Things, o núcleo central da série, incluindo os adolescentes, embolsaram pelo menos um salário de 150.000 dólares por episódio.

O salário é ainda mais alto para a protagonista Millie Bobby Brown (Eleven) para os atores mais velhos Winona Ryder (Joyce Byers) e David Harbour (Jim Hopper), que faturaram 350.000 dólares por episódio.

Stranger Things: qual o salário de cada ator da série?