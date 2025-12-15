'Stranger Things': Netflix divulga 1º trailer do Volume 2; veja o vídeo

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 15, o primeiro trailer do Volume 2 da quinta e última temporada de "Stranger Things", que estreia no dia 25 de dezembro, no Natal. Veja abaixo.

O Volume 2 será composto por três episódios, lançados no dia 25, às 22h (horário de Brasília). O capítulo final chega no dia 31 de dezembro, na virada do ano

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

- 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h

- 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quais são os episódios da 5ª temporada?

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

Veja o trailer do Volume 2 da 5ª temporada de 'Stranger Things'