'Stranger Things': Netflix divulga 1º trailer do Volume 2; veja o vídeo

Três novos episódios da última temporada da série chegam ao streaming às 22h do dia 25 de dezembro

'Stranger Things': os quatro primeiros episódios da quinta temporada estrearam no fim de novembro (YouTube/Netflix/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11h27.

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 15, o primeiro trailer do Volume 2 da quinta e última temporada de "Stranger Things", que estreia no dia 25 de dezembro, no Natal. Veja abaixo.

O Volume 2 será composto por três episódios, lançados no dia 25, às 22h (horário de Brasília). O capítulo final chega no dia 31 de dezembro, na virada do ano

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quais são os episódios da 5ª temporada?

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

  1. The Crawl
  2. The Vanishing of...
  3. The Turnbow Trap
  4. Sorcerer
  5. Shock Jock
  6. Escape From Camazotz
  7. The Bridge
  8. The Rightside Up

Veja o trailer do Volume 2 da 5ª temporada de 'Stranger Things'

yt thumbnail

 

Acompanhe tudo sobre:NetflixStranger Things

