'Stranger Things': Netflix divulga 1º trailer do Volume 2; veja o vídeo

'Stranger Things': os quatro primeiros episódios da quinta temporada estrearam no fim de novembro (YouTube/Netflix/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11h27.
A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 15, o primeiro trailer do Volume 2 da quinta e última temporada de "Stranger Things", que estreia no dia 25 de dezembro, no Natal. Veja abaixo.
O Volume 2 será composto por três episódios, lançados no dia 25, às 22h (horário de Brasília). O capítulo final chega no dia 31 de dezembro, na virada do ano
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:
Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados: