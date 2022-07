Stranger Things: Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower estarão no Brasil amanhã

Os atores Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, que interpretam os personagens Eddie e Vecna na quarta temporada de Stranger Things, estarão no Brasil amanhã.

A dupla participará do meet & greet de Stranger Things, evento organizado pela própria Netflix que acontece na quinta-feira, 7, em São Paulo.

🚨 ALERTA VERMELHO! 🚨

Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower estarão no Brasil nesse dia 7 😱

E o STBR junto com a Netflix, vai promover um Meet & Greet dos atores com alguns fãs!

Quer conhecer eles pessoalmente?

Preencha o form abaixo!https://t.co/ShfYUTi9DU#StrangerThings pic.twitter.com/VojzJxsNlS

— Stranger Things Brasil (@sthingscombr) July 5, 2022