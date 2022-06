Stranger Things: após fim da série, ator pode interpretar herói da DC em filme

Caleb McLaughlin, que fez o personagem Lucas de Stranger Things, poderá ser o novo intérprete de Super Choque, herói que ganhará filme produzido pelo ator Michael B Jordan. Caleb estava cotado desde 2020 para o papel, porém segundo o Twitter do insider @LookUponTheSta, ele foi o escolhido.

O @LookUponTheSta ainda afirmou que o anúncio oficial sobre o protagonista do filme poderá acontecer ainda neste ano, durante o evento DC Fandome. Esse acontecimento dará informações sobre os futuros lançamentos de filmes produzidos pela DC e data ainda não foi confirmada.

Quando o filme será lançado?

Segundo o post do twitter, as gravações do filme do Super Choque começarão só em 2023. “Super Choque será filmado no final do ano que vem. Esperem um lançamento lá para agosto ou setembro de 2024”, twitou.

Os detalhes sobre a produção e enredo do filme ainda não foram revelados. O ator Michael B. Jordan é o nome envolvido no projeto até então. Em 2020, ele falou da satisfação de trazer mais representatividade negra para o cinema “Tenho orgulho de fazer parte da construção de um novo universo centrado em super heróis negros” declarou.

Quem é Super Choque?

O Super Choque apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1993, como o personagem adolescente Virgin Hawkins, que ganha super poderes eletromagnéticos após ser exposto a um gás tóxico. A partir daí, com novas habilidades de lançar raios e manipular energia, o jovem herói passa a defender sua cidade de criminosos, disfarçado sob uma nova identidade secreta.

Em 2000, o quadrinho ganhou uma versão na televisão, tendo estreado em 23 de setembro de 2000 no canal estadunidense The WB, bloco dedicado à animações infantis. No Brasil, ele foi transmitido pelo SBT.

