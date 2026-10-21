'Lupin': que horas estreia a parte 4 na Netflix? Veja o que esperar da nova temporada

'Lupin': após três anos de espera, a série retorna com um impostor usando o nome do famoso ladrão e colocando o protagonista em uma situação delicada (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14h07.
A série "Lupin" está prestes a retornar à Netflix. A quarta parte da produção francesa estreia nesta sexta-feira, 23, com oito episódios inéditos. No Brasil, a previsão é que os capítulos sejam liberados às 4h da manhã, pelo horário de Brasília, seguindo o padrão de lançamento das produções originais da plataforma.
Protagonizada por Omar Sy, a história acompanha Assane Diop, um ladrão habilidoso que se inspira nas aventuras do personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor Maurice Leblanc. Nos novos episódios, o protagonista terá de lidar com uma ameaça que coloca sua liberdade e a segurança de sua família em risco.
A nova temporada retoma a história de Assane depois do desfecho da terceira parte, quando ele decidiu se entregar à polícia para proteger as pessoas próximas. Agora, o personagem está preso e deseja cumprir sua pena para reencontrar a família no Senegal.
Os planos mudam quando um comunicado misterioso, assinado em nome de Arsène Lupin, anuncia roubos simultâneos em museus e galerias de arte da França. Os crimes acontecem, e as evidências apontam para Assane, que chega a ser registrado por uma câmera em um dos locais.
O protagonista precisa descobrir quem está usando sua identidade e reunir provas para demonstrar sua inocência. A investigação também ganha um componente pessoal: durante um dos assaltos, a capitã Belkacem fica gravemente ferida.
Diante da situação, Assane precisa voltar a agir como o famoso ladrão de casaca para desmascarar o responsável. A trama promete manter o jogo de disfarces e as estratégias engenhosas que caracterizam a série.
Omar Sy retorna como Assane Diop, acompanhado de nomes conhecidos das temporadas anteriores. O elenco reúne personagens ligados à vida pessoal do protagonista e à investigação policial.
Entre os destaques estão:
Até o momento, a Netflix não confirmou oficialmente uma quinta parte da série.