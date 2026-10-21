'Lupin': que horas estreia a parte 4 na Netflix? Veja o que esperar da nova temporada

A série "Lupin" está prestes a retornar à Netflix. A quarta parte da produção francesa estreia nesta sexta-feira, 23, com oito episódios inéditos. No Brasil, a previsão é que os capítulos sejam liberados às 4h da manhã, pelo horário de Brasília, seguindo o padrão de lançamento das produções originais da plataforma.

Protagonizada por Omar Sy, a história acompanha Assane Diop, um ladrão habilidoso que se inspira nas aventuras do personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor Maurice Leblanc. Nos novos episódios, o protagonista terá de lidar com uma ameaça que coloca sua liberdade e a segurança de sua família em risco.

O que acontece na parte 4 de 'Lupin'?

A nova temporada retoma a história de Assane depois do desfecho da terceira parte, quando ele decidiu se entregar à polícia para proteger as pessoas próximas. Agora, o personagem está preso e deseja cumprir sua pena para reencontrar a família no Senegal.

Os planos mudam quando um comunicado misterioso, assinado em nome de Arsène Lupin, anuncia roubos simultâneos em museus e galerias de arte da França. Os crimes acontecem, e as evidências apontam para Assane, que chega a ser registrado por uma câmera em um dos locais.

O protagonista precisa descobrir quem está usando sua identidade e reunir provas para demonstrar sua inocência. A investigação também ganha um componente pessoal: durante um dos assaltos, a capitã Belkacem fica gravemente ferida.

Diante da situação, Assane precisa voltar a agir como o famoso ladrão de casaca para desmascarar o responsável. A trama promete manter o jogo de disfarces e as estratégias engenhosas que caracterizam a série.

Quem está no elenco da nova parte?

Omar Sy retorna como Assane Diop, acompanhado de nomes conhecidos das temporadas anteriores. O elenco reúne personagens ligados à vida pessoal do protagonista e à investigação policial.

Entre os destaques estão:

Omar Sy como Assane Diop;

como Assane Diop; Ludivine Sagnier como Claire;

como Claire; Antoine Gouy como Benjamin Férel;

como Benjamin Férel; Soufiane Guerrab como Youssef Guédira;

como Youssef Guédira; Shirine Boutella como Sofia Belkacem;

como Sofia Belkacem; Théo Christine e Laïka Blanc-Francard também integram o elenco.

A quinta parte de 'Lupin' já foi confirmada?

Até o momento, a Netflix não confirmou oficialmente uma quinta parte da série.

Confira o trailer de 'Lupin: Parte 4'