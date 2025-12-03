'Estamos perto de ouvir uma notícia boa', diz Lula sobre conversa com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quarta-feira, 3, que o Brasil está próximo de ouvir uma "boa notícia" dos Estados Unidos.

A declaração ocorreu após a conversa telefônica entre Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump, na última terça-feira.

"Conversei com Trump sobre a necessidade de relações entre as duas maiores democracias da região. Pode ter certeza e pode esperar que muita coisa ainda vai acontecer", afirmou Lula.

O presidente brasileiro também disse que falou com o republicano sobre os problemas que o Brasil enfrenta com o crime organizado. "Mandei documentos para ele e disse que estamos dispostos a trabalhar juntos", completou.

Lula e Trump conversaram durante 40 minutos.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que ambos tiveram um diálogo "muito produtivo" e que concordaram em "voltar a conversar em breve".

"Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas. Destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações", diz o texto do governo brasileiro.

O petista também falou sobre as recentes operações policiais no Brasil que miraram as cadeias financeiras das grupos criminosos e tratou da necessidade de cooperação com os EUA nesta área.

"O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas", afirma a nota oficial.

'Química' entre Lula e Trump

A relação de Lula e Trump passou por um momento difícil no momento em que o presidente americano criticou o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), impôs restrições a ministros do Supremo Tribunal Federal nos EUA e impôs uma série de tarifas à economia brasileira.

Depois, porém, ambos se encontraram rapidamente na Assembleia Geral da Organizações das Nações Unidas e Trump disse que havia sentido uma "química" entre os dois. A afirmação deu início à reaproximação entre os dois países e, depois, ambos chegaram a ter um encontro pessoal na Malásia, em outubro. Semanas após a reunião, algumas taxações foram retiradas e os dois prometeram manter diálogo próximo para parcerias comerciais e políticas conjuntas.