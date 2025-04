Spotify: aplicativo tem instabilidade nesta quarta-feira, 16

Na manhã desta quarta-feira, 16, o Spotify enfrenta uma instabilidade que tem afetado usuários em várias regiões. Segundo o site Downdetector, as reclamações começaram a surgir por volta das 8h da manhã e continuam até o momento, com picos de problemas relacionados ao acesso ao serviço, reprodução de músicas e conexão com a plataforma.

Diversos relatos indicam dificuldades para abrir o aplicativo, travamentos e até a impossibilidade de tocar músicas, o que tem gerado frustração entre os assinantes.

O que diz a empresa?

A empresa ainda não se posicionou oficialmente sobre a causa da falha, mas há indícios de que o problema possa estar relacionado a uma instabilidade geral na plataforma, semelhante a outras ocorridas recentemente, que envolveram questões técnicas e até mesmo a queda de serviços de nuvem.

Em 2021, por exemplo, o Spotify também enfrentou problemas de instabilidade ligados à queda do Google Cloud, que impactaram várias plataformas ao mesmo tempo.

Enquanto o serviço permanece instável, os usuários continuam relatando dificuldades e aguardam uma solução por parte da equipe técnica do Spotify. A situação é acompanhada de perto por quem depende do streaming para ouvir música no dia a dia, e a expectativa é que a plataforma consiga resolver o problema o mais rápido possível.