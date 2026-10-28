Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Microsoft lucra US$ 36,6 bi e investe quase metade da receita em data centers

Nuvem acelera, carteira de contratos chega a US$ 677 bilhões e big tech amplia aposta em inteligência artificial

Microsoft: lucro acima da expectativa (Divulgação/Getty Images)

Microsoft: lucro acima da expectativa (Divulgação/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17h33.

Priorizar nos meus resultados Google

A Microsoft abriu o ano fiscal de 2027 com números acima do que Wall Street esperava. A empresa lucrou US$ 36,6 bilhões no trimestre encerrado em setembro, 32% a mais que no mesmo período de 2025. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 4,89, contra consenso de US$ 4,71 compilado pela FactSet. A receita chegou a US$ 92,3 bilhões, alta de 19% e cerca de US$ 1,7 bilhão acima dos US$ 90,6 bilhões projetados pelos analistas.

A alta de 32% no lucro é "inflada" por uma base de comparação fraca. Há um ano, a Microsoft registrou perdas de US$ 3,1 bilhões com seus investimentos na OpenAI, dona do ChatGPT. Agora, a participação gerou ganho de US$ 207 milhões. Excluído esse efeito, como a própria empresa faz no indicador ajustado, o lucro foi de US$ 36,4 bilhões, com crescimento de 18%.

Nuvem acelera

O Azure, plataforma que aluga capacidade de computação para empresas treinarem e rodarem modelos de inteligência artificial, faturou US$ 33,2 bilhões, alta de 48%. É o ritmo mais forte da série de cinco trimestres divulgada pela empresa e supera os 44,3% esperados pelos analistas, segundo a FactSet. Sozinho, o Azure já responde por mais de um terço da receita total da Microsoft.

Somado ao Microsoft 365 e a outros serviços corporativos, o negócio de nuvem movimentou US$ 63,9 bilhões, com crescimento de 30%, acima dos 27% registrados no trimestre anterior. Na versão corporativa do pacote de escritório, a receita subiu 17%, puxada pela migração de clientes para planos mais caros, incluindo o assistente de IA Copilot. O número de licenças corporativas cresceu 5%.

A demanda contratada dá a dimensão do que ainda está por vir. A carteira de contratos comerciais a reconhecer chegou a US$ 677 bilhões, alta de 73%. Cerca de 30% desse valor, algo próximo de US$ 200 bilhões, deve virar receita nos próximos 12 meses. Já o valor dos novos contratos assinados com empresas caíram 12% no trimestre, porque a base de comparação inclui um grande contrato do Azure fechado há um ano.

Com isso, o segmento Agents and Infra, que reúne nuvem e softwares corporativos, faturou US$ 76,8 bilhões (alta de 25%) e teve lucro operacional de US$ 40,6 bilhões (alta de 24%).

O preço da corrida

Para atender essa demanda, a Microsoft segue ampliando data centers, em linha com a aposta bilionária das big techs em infraestrutura de inteligência artificial. Esses investimentos, incluindo arrendamentos, somaram US$ 45,2 bilhões no trimestre, 30% a mais que um ano antes e o equivalente a quase metade da receita do período. Cerca de três quartos foram para ativos de vida curta, principalmente processadores e chips gráficos (GPUs), usados em serviços de IA.

O efeito aparece no caixa. A geração de caixa operacional cresceu 29%, para US$ 58 bilhões, mas os pagamentos por equipamentos e instalações dobraram, para US$ 39,4 bilhões. O fluxo de caixa livre, assim, caiu 27%, para US$ 18,6 bilhões. A empresa devolveu US$ 10,2 bilhões aos acionistas, sendo US$ 7,3 bilhões em dividendos e US$ 2,9 bilhões em recompra de ações.

O crescimento acelerado também pesa na lucratividade da nuvem. De cada US$ 100 que a Microsoft fatura com o negócio, o que sobra depois dos custos diretos para entregar o serviço caiu de US$ 68 para US$ 66. Isso acontece porque o Azure, que é o produto que mais cresce, dá menos lucro que outros produtos da área. Ainda assim, a empresa como um todo ficou mais rentável, com a margem operacional passando de 49% para 50%.

A Microsoft também segurou os gastos. As despesas operacionais subiram só 6%, e o número de funcionários caiu 2% em um ano.

PCs e Xbox na contramão

Nos negócios ligados a PCs, games e buscas, o desempenho foi mais fraco. A divisão Devices and Consumer faturou US$ 15,5 bilhões, queda de 3%. As vendas de licenças do Windows para fabricantes de computadores e de dispositivos próprios recuaram 22%, diante de uma base inflada pelo fim do suporte ao Windows 10 no ano passado, da redução de estoques por fabricantes e de um mercado de PCs mais fraco.

No Xbox, a receita com conteúdo e serviços caiu 2% e a de consoles, 14%. A compensação veio da publicidade em buscas, que cresceu 12% sem considerar os custos de aquisição de tráfego, com Bing, Edge e LinkedIn. O lucro operacional da divisão subiu 2%, para US$ 5,4 bilhões, ajudado pela menor amortização de ativos da compra da Activision Blizzard.

Após a divulgação do resultado, a ação da companhia, que havia fechado o pregão de hoje em queda, subia 4,4%.

Acompanhe tudo sobre:MicrosoftBalançosTecnologia

Mais de Invest

Warsh diz que eleições nos EUA não influenciaram decisão de juros e evita citar Trump

Fed anuncia que reduzirá reuniões para decidir juros nos EUA a partir de 2027

Fed pausa alta de juros nos EUA e mantém taxa na penúltima reunião do ano

Ibovespa em dólar tem 5ª maior queda diária da história após eleição, aponta estudo

Mais na Exame

Pop

Sony anuncia os jogos do PS Plus de novembro; veja a lista completa

Esporte

Quantos jogos Neymar ficará suspenso? STJD define punição ao atacante do Santos

Ciência

'Geleira do Apocalipse' pode elevar nível do mar duas vezes mais que o previsto

Mercados

Warsh diz que eleições nos EUA não influenciaram decisão de juros e evita citar Trump