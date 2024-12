Siga o Papai Noel: Google lança mapa da viagem do 'bom velhinho' com games; veja como acompanhar

O Google lançou mais uma edição do site "Siga o Papai Noel", onde é possível acompanhar o trajeto do bom velhinho ao redor do mundo. Durante o mês de dezembro, o site exibe uma contagem regressiva até a partida do trenó, que ocorreu na manhã desta terça-feira, 24. Agora, os visitantes podem rastrear a entrega de presentes em tempo real.

Além do mapa interativo, o site oferece jogos natalinos para todas as idades, incluindo jogo da memória, Tela do Papai Noel para colorir, e o divertido Pula-pula de presentes.

Há também uma seção chamada "Guia para a família", que reúne mais informações sobre as iniciativas temáticas do Google para o Natal.

OpenAI traz o Papai Noel ao ChatGPT

Entrando na onda do Natall, a OpenAI, criadora do ChatGPT, introduziu uma nova funcionalidade para o período natalino: a voz do Papai Noel. Usuários podem interagir com o personagem por meio de comandos de voz, e os assinantes do plano Plus têm acesso a um recurso adicional que utiliza vídeo.

Com a câmera ativada, o Papai Noel pode observar o ambiente e as pessoas ao redor, comentando sobre eles de forma personalizada. No entanto, a imagem do Papai Noel não aparece na interação.

O plano Plus, que oferece essas funcionalidades exclusivas, custa cerca de R$ 100 por mês. Para usuários gratuitos, a interação com a IA personalizada é limitada apenas à função de voz.